Rudolf Jacobs de Ager: Preocupa volver a depender de combustibles para generar energía

Los términos de referencia (TDR) para la quinta licitación de largo plazo como parte del Plan de Expansión de Generación Eléctrica (PEG), conocida como PEG-5, fueron autorizados por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) a finales de octubre último, y las distribuidoras de electricidad tienen hasta finales de febrero del 2025 para entregar las bases de licitación. Estas prevén requerir 1 mil 400 megavatios para suministro escalonado a partir del 2030.

Rudolf Jacobs, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), en una entrevista con Prensa Libre indica que ven positivo que se haya arrancado con el proceso de licitación de electricidad más grande del país, pero expresa que les preocupan algunos contenidos de los términos de referencia y otros aspectos que no se contemplan en estos.

Por ejemplo, de que se podría llevar al país de nuevo a una sobredependencia en combustibles para generar electricidad, entre otras dudas, por lo que propondrán sugerencias a las distribuidoras y a la CNEE.

¿Qué opinan acerca de los términos de referencia para la licitación PEG-5?

Estamos en el análisis preliminar, pero podemos trasladar nuestras primeras impresiones.

En enero último la Ager solicitó que la PEG-5 se dividiera y se anticipara una parte de la licitación para el componente de generación de energía solar con el fin de poder acelerar la inclusión de estas plantas en el sistema y que empezaran a suministrar, pero no se logró.

Con la emisión de los TDR por lo menos ahora el proceso para la licitación ya arrancó lo cual es una buena noticia, ahora la emisión de las bases de licitación por las distribuidoras y aprobación por la Comisión podría llevar unos tres o cuatro meses.

¿Cómo observan los términos de referencia?

Puedo comentar algunas impresiones generales. Nos preocupa que no vemos, como en el pasado sí sucedió, una mención de la importancia de cumplir con la política energética nacional porque no se especifica una composición mínima de generación renovable que se quiera lograr en este evento o una composición máxima de combustibles fósiles, ya que no establecieron ninguna limitante o rangos.

¿Puede afectar que no haya límites?

Genera preocupación de que este mecanismo podría llevar al país de nuevo a una sobredependencia en combustibles para generar electricidad si no se hacen correcciones.

Como Asociación queremos trabajar con la Comisión y con las distribuidoras para expresarles estas ideas, propuestas y preocupaciones para que se puedan tomar en cuenta y contribuir a que las bases sean lo mejor posible, porque los términos de referencia son muy generales.

¿Qué aspectos podrían afectar la licitación?

Es necesario no solo establecer un mínimo de composición renovable a contratar para continuar impulsando la diversificación de la matriz energética, sino también que se consideren bloques tecnológicos o por tecnología para poderle crear un espacio en la licitación a las diferentes tecnologías renovables y acompañar esos recursos con el componente de combustible y tecnología flexibles como podría ser el gas natural.

Otro tema que llama la atención de los términos de referencia es que se establece que los oferentes serán los responsables de tener el espacio en las líneas de transmisión, los derechos de interconexión a la red de trasmisión y el espacio disponible para poder inyectar la energía. Con ello lo que están diciendo es que este es un riesgo adicional que el oferente tiene que tomar y que no se va a considerar como fuerza mayor si un proyecto no logra entregar al contrato por falta de líneas de transmisión.

¿Han analizado los plazos que se establecen para los contratos?

En este caso, preocupa que se está poniendo un límite de 5 años o menos, para las plantas de generación existente. Guatemala tiene un fuerte componente instalado de hidroeléctricas con 1 mil 500 megavatios, entre las plantas privadas y las del Inde, además alrededor de 200 megavatios entre solares y eólicos, pero a las plantas existentes no se le está dando el espacio de competir por contratos de largo plazo que son de 15 años y creemos que se debiera de reconsiderar un plazo mayor para la participación de esas plantas, que puedan competir por 10 y 15 años y no limitarlos solo 5 años como se establece en los TDR.

Estas plantas, como ya están instaladas y ya no tiene que construirse, le dan mucha seguridad a las distribuidoras de tener un abastecimiento confiable.

¿Se desmotivará la participación de las generadoras renovables existentes?

La generación renovable tiene interés en participar, pero va a estar más motivada y posiblemente se van a animar a ser mejores ofertas si los contratos son de más plazo y no solo 5 años o menos, y eso le conviene a las distribuidoras, por lo que es importante reconsiderar el tema.

Por aparte vemos que para las tecnologías de plantas nuevas los términos de referencia reflejan cierto criterio de preferencia hacia el bloque base (entrega de electricidad todo el tiempo) y con ello están trasladando una señal de que lo que quieren es mucha generación térmica principalmente con una porción importante de gas natural.

Por ello, si se logran hacer mejoras en las bases y se toman en consideración las preocupaciones creemos que podemos hacer de esto una licitación buena porque va a comprometer las tarifas durante 20 años plazo. Pero, si no se consideran aspectos como ponerle un límite a la generación de combustibles fósiles, si no se crean los espacios para las diferentes tecnologías renovables nuevas y no se les pone más plazo a los contratos para las renovables existentes, se corre el riesgo de que en la licitación se den resultados que podrían no ser los mejores para el país.

Los TDR mencionan la opción de ofertar energía geotérmica con opción de alianza público-privada ¿cómo observan esta posibilidad?

La propuesta que ha hecho Ager para la estrategia de transición energética y para la PEG-5, menciona la importancia de desarrollar el recurso geotérmico. El Inde tiene varios campos geotérmicos bajo reserva, pero hasta ahora no los ha aprovechado, por lo que debiera de liberarlos para que los puedan aprovechar otros inversionistas. Otra opción es que el Inde pueda aprovechar alguno y el resto se puedan desarrollar con proyectos en términos con alianza público-privadas como APP.

El Banco Mundial está dando financiamiento para poder desarrollar proyectos geotérmicos bajo modalidad de APP, entonces ahí hay oportunidades que el país podría aprovechar.

Las distribuidoras apoyan la modalidad de subasta inversa para la evaluación de la oferta económica, pero Ager había propuesto que fuera a sobre cerrado ¿Qué opina?

Los términos de referencia mencionan la palabra subasta, creemos que este término permite que las distribuidoras propongan que sea por sobre cerrado o que sea por subasta inversa. La potestad de proponer qué modalidad usar la tienen las distribuidoras y la Comisión tiene a su cargo aprobarla o no, pero creemos que hay ventajas importantes en que la oferta sea por sobre cerrado porque a Guatemala le urge que venga la generación nueva y se tiene que darle la mejor probabilidad de que las plantas sí se logren instalar.

Las subastas inversas logran precios súper bajos lo cual es bueno, pero a veces algunos inversionistas asumen riesgos no medidos y eso deriva en que algunas plantas ya no se logran hacer. Para que sí logren instalarse se puede replicar un modelo que fue muy exitoso en la licitación PEG-2, que tuvo oferta por sobre cerrado, y se colocó una oferta virtual por la CNEE, que tiene la potestad como regulador, para asegurarse de tener un precio como límite máximo o techo. Fue un proceso muy competitivo.

ANG no se pronunciará

Prensa Libre también consultó a la Asociación Nacional de Generadores (ANG) pero respondieron que se abstienen de emitir comentarios considerando que asociados de esta organización estarán participando en la licitación.