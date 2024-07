El balance del saldo de la deuda pública de Guatemala subió 6% durante los meses enero a julio, que coinciden con los primeros cien días de la administración del presidente Bernardo Arévalo.

Con la emisión de US$1 mil 400 millones en Eurobonos colocados el lunes pasado, equivalentes a unos Q10 mil 836 millones, el saldo de endeudamiento público que incluye los préstamos internos, externos y bonos, estaría aumentando 6% con un total de Q235 mil 946 millones.

Esta cifra es mayor en Q13 mil 370 millones al cierre del 2023, cuando sumó Q222 mil 575.3 millones, según el reporte de Operaciones de Crédito Público del Ministerio de Finanzas (Minfin).

Al 30 de junio último, ya en la nueva administración de gobierno, el saldo había subido a Q225 mil 109.95 millones, de los cuales Q130 mil millones era interna y Q95 mil 109 millones, externa e incluye la emisión de Eurobonos y los préstamos contratados con diferentes organismos financieros internacionales.

"El saldo total de la deuda se mantiene en niveles manejables; pero el problema es la composición de esa deuda porque cada vez aumenta la proporción de bonos y se reduce la de préstamos" Érick Coyoy, ex viceministro de Finanzas

El cupo de endeudamiento público interno por medio de la colocación de bonos es de Q12 mil 775 millones, aprobado por el Congreso para el ejercicio fiscal 2023, pero vigente este año, según el acuerdo gubernativo 1-2024 publicado el 3 de enero pasado.

Para Érick Coyoy, ex viceministro de Finanzas y analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes) el saldo total de la deuda se mantiene en niveles manejables; pero el problema es la composición de esa deuda porque cada vez aumenta la proporción de bonos y se reduce la de préstamos.

Entonces, con los préstamos se va pagando cada año una cuota de capital y la deuda se reduce. Por el contrario, en el caso de bonos, con cada vencimiento se emiten nuevos bonos para cubrir el capital vencido, por lo que el saldo total no se reduce por amortizaciones graduales, sino que se acumula cada vez más con las nuevas emisiones.

“Esto implica que cada año se destinan más recursos al pago de intereses de bonos, cuyo saldo total nunca se reduce”, apuntó.

Otro desglose

El reporte de Crédito Público al 30 de junio, precisa que el total de la deuda bonificada es de Q189 mil 780 millones y por préstamos, Q35 mil 329 millones. La deuda bonificada interna es de Q130 mil millones, que son los títulos colocados en el mercado interno, y la externa, en Q59 mil 780.45 millones.

Entonces, con la colación realizada por el Minfin el pasado lunes, el indicador de deuda bonificada externa subiría a unos Q70 mil 616 millones.

El reporte oficial también da cuenta de que, al 30 de junio último, de la deuda pública total, el 57.7% es interna y el 42.3% es externa.

En la composición el 84.3% es deuda bonificada y 15.7% son préstamos. En tanto que en la estructura de deuda bonificada 68.5% es interna y 31.5% es externa.

En cuanto al endeudamiento de los préstamos externos y bonos versus el producto interno bruto (PIB) al 30 de junio el indicador se ubicó en 26%. El reporte oficial, clasifica que 21.9% es deuda bonificada y 4.1% es préstamos. De esa cuenta, el 15% de la deuda bonificada es interna y 6.9% externa.

Al hacer la revisión de la deuda pública respecto al PIB de países del área centroamericana, Guatemala tiene el 26% mencionado; Nicaragua, 39.2%; Honduras, 44.6%; Panamá, 54.1%; Costa Rica, 60.6%; Belice, 62.9%; y El Salvador, 84.4%.

“Colocación con buena tasa”

El lunes 29 de julio por la noche, el Minfin dio a conocer una emisión de eurobonos por US$1 mil 400 millones que servirán para financiar programas del presupuesto estatal 2024, operación que ya había sido adelantada por las autoridades ministeriales.

Se trata de la primera colocación de endeudamiento externo por medio de eurobonos que de la actual administración de Gobierno y la operación consiste en dos tramos de colocación:

El primero por US$800 millones a un plazo de 12.5 años, con una tasa cupón de 6.55%, en la cual se recibió una demanda de US$3 mil 182 millones.

El segundo, por medio del mercado de eurobonos tradicionales que permitió captar US$600 millones, a un plazo de 7 años, con una tasa cupón de 6.05%, con una demanda de US$2 mil 390 millones.

De acuerdo con la norma establecida, el Minfin recibirá los recursos en los próximos días y los destinará a financiar diferentes programas que identifican como fuente de financiamiento, la deuda bonificable.

Para el consultor Irving de la Cruz, la tasa de interés del 6% “no está nada mal” dado el contexto internacional actual de los mercados financieros, y el interés que tuvieron los inversionistas en la adquisición de los títulos.

Recinos: Hay que cuidar el déficit

Sergio Recinos, expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), considera que los niveles de endeudamiento público están directamente relacionados con el déficit fiscal, el que no debe exceder el 2% del PIB. En entrevista con Prensa Libre, esto fue lo que respondió:

¿Cómo analizar el saldo de la deuda pública de Guatemala que asciende a Q235 mil millones con esta nueva emisión de eurobonos?

El saldo de la deuda pública está estrechamente vinculado con el déficit fiscal de una economía. De esa cuenta es que es muy importante prestarle mucha atención al déficit que se presenta cada año en el presupuesto de ingresos y gastos de la nación. Los diferentes análisis de sostenibilidad de la deuda apuntan que en el caso de Guatemala, ese indicador no debe sobrepasar el 2% del producto interno bruto (PIB). Déficits por arriba de ello harían insostenible la deuda.

En este momento, la relación deuda/PIB es de alrededor de 28%, por lo que es una de las más bajas de América Latina. No obstante, hay que tener cuidado con las condiciones del financiamiento (tasa de interés, plazo, período de gracia, etc.), ya que de ello también dependerá su sostenibilidad o no.

A su juicio, ¿cuáles son las principales ventajas y desventajas de utilizar el endeudamiento bonificable como fuente de financiamiento para determinados programas?

Ello dependerá de las condiciones de mercado. Básicamente existen tres formas de financiar el déficit fiscal: la primera con préstamos del exterior, principalmente organismos multilaterales; la segunda, con Eurobonos (bonos colocados fuera, generalmente en moneda extranjera); y la tercera, con bonos en el mercado interno que pueden ser en quetzales o en dólares.

Las ventajas y desventajas dependerán de las condiciones que se consigan en los diferentes momentos. Por ejemplo, si el mercado interno está muy líquido, es muy probable que las condiciones internas puedan ser más favorables en términos de tasas y plazos. Si ocurre lo contrario, tal vez sea mejor colocar un Eurobono en el mercado internacional. Ahora bien, en general, los recursos obtenidos a través de organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial o el BCIE resultan más económicos.



¿Qué tendencia se podría esperar con la deuda pública en la actual administración gubernamental?

Dependerá de los planteamientos que haga el Ejecutivo en el presupuesto de ingresos y egresos de la nación para los próximos tres años y de lo que apruebe el Congreso. Considero que en todos los casos, el planteamiento del déficit fiscal no debiera exceder el 2% del PIB.