Subsidio de Q2 mil 500 millones para combustibles podría agotarse antes de finalizar el año

Los Q2 mil 500 millones aprobados para subsidiar el diésel y las gasolinas regular y superior podrían agotarse antes de finalizar diciembre si los precios internacionales de los combustibles continúan al alza, advirtió este miércoles 9 de septiembre el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La cartera estima que los recursos podrían cubrir alrededor de tres meses, aunque el plazo dependerá del comportamiento de los precios internacionales.

Rodolfo Guillermo Xoy, viceministro del área de Minería e Hidrocarburos del MEM, explicó que la norma contempla que el beneficio finalice cuando se agoten los recursos o concluya el período establecido, lo que ocurra primero.

Como referencia, Xoy indicó que durante el subsidio anterior el Estado desembolsaba aproximadamente Q200 millones por semana. Reconoció que, si los precios continúan aumentando, los recursos podrían agotarse antes de finalizar diciembre, aunque la proyección oficial es que permitan cubrir el período previsto.

El funcionario señaló que la tendencia internacional continúa al alza y afirmó que no esperan una reducción significativa de los precios durante los próximos meses. La evolución dependerá, entre otros factores, de las condiciones internacionales que afectan el mercado de hidrocarburos.

La ley aprobada establece precios de Q41 por galón para la gasolina superior y Q39 para la gasolina regular y el diésel.

El viceministro reconoció que existe un debate jurídico sobre la fijación de esos valores en un mercado que normalmente opera bajo libertad de precios, aunque defendió que se trata de una medida temporal de estabilización. Añadió que, una vez finalizada la coyuntura, volverían a aplicarse las reglas ordinarias del mercado.

Seguimiento de precios

El MEM será responsable de dar seguimiento diario al comportamiento de los precios internacionales para determinar cuánto deberá aportar el Estado por el subsidio.

Xoy explicó que las estaciones deberán mantener los precios establecidos, mientras que la compensación pública variará según la diferencia entre esos montos y el precio real del combustible.

El mecanismo específico para calcular y entregar las compensaciones todavía está en elaboración. El Ministerio trabaja en el acuerdo gubernativo que deberá establecer la forma de acreditar los costos desde la importación y el transporte hasta la llegada del combustible a las estaciones de servicio, así como la documentación necesaria para justificar los desembolsos.

El viceministro indicó que se prevé publicar información periódica sobre los recursos utilizados para el subsidio, como ocurrió con programas anteriores. La divulgación podría efectuarse cada 15 días, aunque el esquema definitivo quedará establecido en la reglamentación.

Entrada en vigor

Xoy estimó que el nuevo mecanismo podría comenzar a operar entre el 18 y el 21 de septiembre, una vez que la ley sea enviada al Ejecutivo, sancionada y publicada en el Diario de Centro América, y entre en vigor.

Paralelamente, el Ministerio prepara el acuerdo gubernativo para reducir el tiempo entre la publicación de la ley y la aplicación del beneficio.