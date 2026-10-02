Adaptando servicios a las necesidades de la población

Con más de 9.7 millones de cuentas, Banrural es hoy el banco con mayor cobertura en Guatemala y el que concentra la mayor parte del ahorro del país. Pero según nos comenta su gerente general, ese liderazgo no es un punto de llegada, sino que es parte de un proceso al que le falta mucho camino que recorrer: llevar más y mejores servicios financieros a quienes todavía no los tienen.

¿Cómo describiría la relación entre Banrural y la población guatemalteca?

Es una relación de confianza. Tenemos más de 9.7 millones de cuentas de depósito y concentramos el 32.7% del ahorro del sistema, sobre todo, entre la población de menores ingresos. Otorgamos Q1mil millones mensuales en créditos para la micro y pequeña empresa. Concedemos más del 40% de créditos en 19 de los 22 departamentos del país. Esa confianza nos compromete a redoblar esfuerzos para brindar soluciones financieras que se adapten a los estilos de vida de los distintos segmentos de población, incluyendo a los guatemaltecos que tienen a familiares viviendo en el exterior.

¿Y hacia dónde tiene que crecer Banrural ahora?

Hacia los segmentos que aún no están siendo atendidos. Tenemos un compromiso con la reducción de la pobreza, con la inclusión financiera y la atención de necesidades insatisfechas. Más del 70% de la fuerza laboral guatemalteca trabaja en el sector informal. Son personas y negocios a los que tenemos que acompañar con soluciones distintas. Además, la pirámide poblacional va cambiando. Hoy más del 60% de la población tiene menos de 30 años. Queremos acompañar especialmente a aquella que vive en el interior del país.

¿Cómo se traduce eso en la práctica?

En productos que se ajusten a la realidad de cada sector: los ciclos agrícolas, la microempresa, la economía informal. A nivel empresarial, estamos apoyando fuertemente la vivienda, proyectos de infraestructura y energía.

¿Qué papel juega la tecnología en esa estrategia?

Es una herramienta, no el objetivo. Nos permite ser más accesibles, llegar a las regiones más remotas y personalizar lo que ofrecemos, sin perder el trato humano de nuestra banca relacional ni la seguridad de la información. La inteligencia artificial nos está ayudando a acercarnos más rápido a los segmentos que todavía nos faltan.

Para cerrar, ¿cuál es el compromiso de Banrural para los próximos años?

Seguir creciendo donde todavía hace falta. Tenemos la cobertura, la confianza y los datos para saber exactamente dónde no hemos llegado, y ese es el trabajo que sigue: seguir acompañando a los clientes, apoyar el desarrollo del país para seguir cerrando las brechas que aún existen en el sistema financiero guatemalteco.