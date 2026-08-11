Ahora podrás ver todos los partidos de la nueva temporada en un solo lugar

Tener el torneo repartido en tres televisoras plantea una pregunta lógica entre los seguidores: ¿es necesario tener acceso a tres servicios distintos para ver toda la Liga Guate Bantrab? Para quienes siguen a más de un equipo, o simplemente quieren estar al tanto de todos los resultados de la jornada, esta fragmentación puede complicar la experiencia de ver fútbol local.

Para el aficionado promedio, esto significa que un mismo fin de semana puede tener partidos de su equipo favorito en una señal, y el del rival de turno en otra completamente distinta.

Ahora los todos aficionados guatemaltecos ya no tienen que preocuparse por saber en qué canal juega su equipo cada fin de semana, basta con tener Claro TV+ para seguir cada jornada del torneo local, completa y sin cortes de señal entre canal y canal.

Por otro lado con Claro TV+ tienen acceso a Claro Video, lo que les permite disfrutar de los partidos de la Liga Nacional desde diferentes dispositivos y acompañar a su equipo favorito aun cuando estén fuera de casa, desde su celular, Tablet o computadora, de acuerdo con la programación de cada jornada.

Cabe resaltar que la división de derechos de transmisión responde a la forma en que se organizó la cobertura del torneo para este período. Así quedó distribuida la señal por equipo:

FOX: Municipal, Xelajú MC, Cobán Imperial, Aurora FC, Antigua GFC, Marquense, Suchitepéquez y Deportivo San Pedro.

TV Azteca Guate: Mixco, Guastatoya y Malacateco.

Albavisión: Comunicaciones.

Para conocer las fechas y horarios de cada jornada, los aficionados pueden consultar el calendario oficial de la Liga Nacional.