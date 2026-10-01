Alcanza grado de inversión con calificación de Fitch Ratings

La evaluación de esta calificación por parte de Fitch destaca la fortaleza del perfil de negocio de BAC, la diversificación de sus operaciones, la calidad de su gestión de riesgos y la consistencia de sus resultados financieros. El resultado de esta calificación también reconoce la capacidad de la organización para mantener una posición sólida en los mercados donde opera y sostener una trayectoria de crecimiento de largo plazo.

Con esta acción, BAC reafirma su posición como la institución financiera líder de América Central. En 2022, la organización obtuvo el grado de inversión de S&P Global Ratings y, ahora, suma la calificación de grado de inversión de Fitch Ratings.

“Esta valoración, además de una mejora en una calificación crediticia, representa una confirmación de la fortaleza de nuestro modelo de negocio, de nuestra disciplina financiera y de la confianza que desde BAC generamos entre clientes, inversionistas y demás grupos de interés. Alcanzar este grado de inversión reafirma que construimos una organización cada vez más resiliente, diversificada y preparada para liderar el futuro de la banca en nuestra región”, afirmó Rodolfo Tabash, presidente y CEO de Grupo BAC Credomatic.

La obtención del grado de inversión fortalece la capacidad de BAC para continuar impulsando el crecimiento sostenible y consolidar una propuesta de valor centrada en la innovación, la cercanía con los clientes y la creación de prosperidad en las comunidades.

“Este logro refleja el compromiso de más de 21.000 colaboradores en toda la región y la confianza de más de 6 millones de clientes que eligen a BAC cada día. Nuestra visión permanece clara: innovar, crecer y acompañar a nuestros clientes con soluciones que generen impacto positivo y contribuyan al desarrollo económico de América Central. Ese compromiso responde al propósito que nos inspira cada día: reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades que servimos”, agregó Tabash.

Este hito marca un nuevo capítulo en la trayectoria de BAC y respalda la visión estratégica de una organización que continúa evolucionando para responder a las necesidades de sus clientes y aportar al desarrollo de la región.