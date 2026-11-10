Alcanzan 644 becas desde su creación en el año 2000

El Programa de Becas Universitarias nació hace 26 años para abrir el acceso a la educación superior a jóvenes con excelencia académica y recursos económicos limitados. La beca cubre la formación universitaria completa, un estipendio y acompañamiento durante toda la carrera, en alianza con la Universidad del Istmo, la Universidad del Valle de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar, además de la Universidad Zamorano en Honduras, donde este año se otorgaron tres de las 53 becas.

De las 644 becas otorgadas desde su creación, 478 corresponden a ingenierías y 166 a licenciaturas. El programa cuenta hoy con 270 graduados, de los cuales el 95% tiene empleo y el 99% se incorporó al mercado laboral durante el primer año después de graduarse.

“Cada beca es una decisión de largo plazo sobre el talento de este país. Los resultados del programa confirman que, con la oportunidad adecuada, ese talento compite en cualquier parte del mundo”, comentó Felipe Bosch Gutiérrez, Presidente de la Fundación.

Becado de Honor 2026

Durante el evento, la Fundación reconoció a Carlos Paniagua Ferrari como Becado de Honor 2026. La distinción celebra una trayectoria profesional sobresaliente, construida sobre los valores de responsabilidad, excelencia, integridad y respeto que definen a la Fundación y a CMI, y un compromiso constante con devolver a la sociedad lo que recibió: el ejemplo que la Fundación quiere para las futuras generaciones de becados del programa.

Ingeniero químico graduado de la Universidad del Valle de Guatemala con el apoyo del programa, Paniagua cuenta con un MBA de Syracuse University y una especialización en Estrategia e Innovación del MIT. Actualmente es gerente de Innovación en UNICEF, donde lidera iniciativas globales de educación digital, tras impulsar proyectos de innovación en el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

Cuatro décadas de trabajo continuo

Constituida en 1985, la Fundación Juan Bautista Gutiérrez reúne hoy a cuatro generaciones de la familia fundadora de CMI en torno a cuatro programas: Combate a la Desnutrición Crónica Infantil, Mi Salud Mi Responsabilidad, Emprendimiento y Becas Universitarias. En conjunto han alcanzado a más de 219 mil beneficiarios.

“Hace 41 años la Fundación nació con la convicción de que las oportunidades transforman vidas, y en todo este tiempo hemos comprobado que transformarlas de verdad exige constancia: acompañar a un niño desde su nutrición hasta que un joven termina su carrera, y medir cada paso para saber que el esfuerzo rinde. Esa visión de largo plazo es la que nos obliga a pensar en las próximas décadas y a conducir esta institución para que cumpla su propósito mucho después de nosotros”, expresó Felipe Bosch Gutiérrez, Presidente de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez y Presidente Chairman de CMI Capital.

Como parte de sus innovaciones la Fundación vive una cultura de impacto para determinar si lo que hace, realmente funciona, a través de sus indicadores y herramientas de evaluación que miden los cambios en la vida de los beneficiarios.

“La cultura de impacto es la manera en que pensamos, actuamos y decidimos para que nuestro trabajo genere resultados reales y medibles; y se vive cuando planificamos con intención, actuamos con responsabilidad y mejoramos continuamente”, finalizó Cristina Díaz, Directora Ejecutiva de la Fundación.

Con esta nueva generación de becados, la Fundación Juan Bautista Gutiérrez reafirmó su compromiso de seguir impulsando el talento y ampliando las oportunidades para los jóvenes guatemaltecos y hondureños, en línea con el propósito de CMI: «Generamos, con calidez familiar, oportunidades que cambian vidas».