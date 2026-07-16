América del Sur la región de mayor crecimiento en el mundo

En términos de participación de mercado, SAM también se destaca a nivel global. Entre enero y junio de este año, Volkswagen alcanzó un 12,2% de market share en la región, el segundo más alto para la marca en el mundo, solo por detrás de la “Región Alemania” (15,4% en el primer semestre), ya que la estrategia global de ventas de Volkswagen considera a Alemania como una región independiente.

En los mercados de América Latina (LAM) Volkswagen también ha evolucionado, las ventas acumuladas entre enero y junio crecieron un 14% en comparación con el primer semestre de 2025, alcanzando el mejor resultado para un primer semestre desde 2022.

“La Región Sudamérica es estratégica para Volkswagen y continúa siendo la que más crece en volumen de ventas para la marca a nivel mundial. Este resultado refleja la fortaleza de una estrategia regional consistente: Brasil como nuestro principal mercado, con la mayor participación de mercado de Volkswagen a nivel global y líder en ventas al por menor; Argentina, que también consolida su liderazgo en el canal minorista; y los demás mercados de América Latina, que mantienen una fuerte aceleración y registran mejor primer semestre desde 2022”, afirmó Hendrik Muth, vicepresidente de Ventas y Marketing de Volkswagen para la Región SAM.

Por país

Bolivia: registró el mayor crecimiento de ventas de la región, con un aumento del 54% entre enero y junio de 2026 frente al mismo período de 2025. Durante el primer semestre de este año se comercializaron 248 unidades.

Colombia: las ventas crecieron un 47% entre enero y junio de 2026 frente al mismo período de 2025, con 1.907 unidades comercializadas. El lanzamiento del Tiguan MHEV, el primer híbrido de Volkswagen en Colombia fue un éxito y contó con un evento simultáneo en todos los concesionarios del país, con la participación de más de 1.000 clientes. Se comercializaron 221 unidades, un récord histórico para el modelo en el país.

Ecuador: las ventas crecieron un 38%, con 437 unidades comercializadas durante el primer semestre de 2026.

Paraguay: crecimiento del 29% entre enero y junio de 2026 frente al mismo período de 2025. En el primer semestre de 2026 se comercializaron 1.521 unidades.

Chile: crecimiento del 15% entre enero y junio de 2026 frente al mismo período de 2025, mientras que la industria creció un 5% en el mismo período. Volkswagen comercializó 3.274 unidades durante el primer semestre de 2026.

Argentina líder minorista

En Argentina, Volkswagen se mantiene como líder de ventas en el canal minorista durante el primer semestre del año. En cuanto a las ventas totales, la marca conserva una sólida segunda posición, con 37.946 unidades patentadas en el país y una cuota de mercado del 13,7 % entre enero y junio.

Entre los modelos destacados se encuentran el Tera (6º lugar) y la Amarok (7º lugar ), ambos situados entre los 10 vehículos más vendidos del mercado argentino en todos los segmentos. Estos resultados demuestran la fortaleza de la estrategia regional de Volkswagen, con modelos desarrollados y producidos en Sudamérica que ganan terreno en diversos mercados de la región.

“Este desempeño está impulsado por la inversión de USD$3,7 millones hasta 2028, la ofensiva de 21 nuevos modelos y la integración entre desarrollo, producción, ventas y exportaciones en la región. El Tera es un claro ejemplo de esta estrategia: un proyecto brasileño que, en menos de un año, ya se convirtió en el vehículo más exportado por Volkswagen do Brasil en 2026 y fortalece la presencia de la marca en 17 mercados latinoamericanos. Sudamérica se consolida cada vez más como un polo de crecimiento, competitividad y relevancia global para Volkswagen”, agregó Muth.

Tera es el modelo más exportado por Volkswagen do Brasil en 2026

Fenómeno de ventas, el SUV Tera ya es el modelo más exportado por Volkswagen do Brasil en 2026. Entre enero y junio de este año se embarcaron 19.175 unidades hacia 17 mercados de América Latina: Argentina, México, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Ecuador, Paraguay, Guatemala, Bolivia, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Curazao y Sint Maarten.

La pick -up Saveiro fue el segundo modelo más exportado por Volkswagen do Brasil en 2026, con 11.397 unidades embarcadas entre enero y jun hacia 15 mercados de América Latina: México, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Curazao, República Dominicana, Sint Maarten, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá.

El Top 5 de los modelos más exportados por Volkswagen do Brasil durante el primer semestre de 2026 también incluye al Polo (8.444 unidades), T Cross (6.728) y Nivus (5.298).

Considerando todos los modelos de su portafolio, Volkswagen do Brasil exportó un total de 51.428 unidades durante el primer semestre de 2 Entre enero y junio, la marca registró crecimiento en algunos de sus principales mercados de exportación, entre ellos México (+21%), Colombia (+38%) y Uruguay (+51%).

Mayor mercado de América del Sur

Brasil es el país con la mayor participación de mercado de la marca Volkswagen a nivel mundial, con un 16,5% durante el primer semestre de 2026.

Brasil también es el tercer mayor mercado global de la marca Volkswagen en volumen de ventas, solo por detrás de China y Alemania. Entre enero y junio de este año, la marca comercializó 224.945 unidades, lo que representa un crecimiento del 21% frente al mismo período de 2025 (185.391 unidades).