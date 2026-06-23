Amplía la capacidad de parqueo dentro de sus instalaciones

Esta iniciativa forma parte de la visión de mejora continua impulsada por la Asociación Guatemalteca de Historia Natural (AGHN), entidad administradora del Zoológico La Aurora, que trabaja permanentemente para ofrecer instalaciones y servicios acordes con las expectativas de las familias guatemaltecas y turistas nacionales e internacionales que visitan uno de los espacios recreativos, educativos y de conservación más importantes del país.

La infraestructura cuenta con tres niveles de estacionamiento, señalización interna, control de acceso electrónico y facilidades de pago en taquillas y mediante Compass, integrando herramientas que agilizan el ingreso y fortalecen la atención al visitante.

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La ampliación del parqueo permite que un mayor número de visitantes disponga de espacios de estacionamiento dentro de las instalaciones del zoológico, contribuyendo a una experiencia más ordenada desde el momento de la llegada.

Como parte de este esfuerzo, el Zoológico La Aurora mantiene una estrecha coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y la Policía de Turismo (POLITUR), instituciones que contribuyen al fortalecimiento de las condiciones de orden, atención y acompañamiento para quienes visitan el área.

El Parque Zoológico Nacional La Aurora invita a las familias guatemaltecas y visitantes de todo el mundo a seguir descubriendo uno de los espacios más emblemáticos del país, donde la recreación, el aprendizaje y el acercamiento a la biodiversidad se unen para crear experiencias memorables para todas las generaciones.