Amplía la cobertura en un sector de alta circulación y actividad comercial.

Con más de 5,100 metros cuadrados de construcción y 3,500 metros cuadrados dedicados exclusivamente al área de venta, el nuevo establecimiento está diseñado para ofrecer una experiencia amplia y práctica. La nueva tienda amplía la cobertura de Suma en un sector de alta circulación y actividad comercial. Actualmente, la corporación cuenta con más de 286 tiendas en los 21 departamentos de Guatemala y más de 6,200 colaboradores.

“Esta apertura representa una oportunidad para estar más cerca de nuestros clientes y comerciantes de la zona. Queremos ofrecerles un espacio amplio y cómodo, con opciones que respondan a sus necesidades y les permitan aprovechar mejor su presupuesto. En Suma, no se necesita una membresía para acceder a precios de mayorista, por lo que todos pueden comprar y beneficiarse de nuestra propuesta”, destacó Alejandrina Gatica, Gerente de Mercadeo de GTA.

La nueva tienda genera 169 empleos, de los cuales 111 son nuevos, contribuyendo a la generación de oportunidades laborales en el sector y al crecimiento del equipo de GTA.

La apertura también amplía la oferta comercial de la zona con un formato dirigido tanto a consumidores como a pequeños y medianos comerciantes. Supermercado Suma permite obtener precios de mayorista al adquirir tres unidades iguales, sin necesidad de contar con una membresía.

La nueva tienda atenderá al público de lunes a domingo, de 7:30 de la mañana a 9:00 de la noche. Los clientes contarán con 620 estacionamientos del centro comercial Gran Vía Roosevelt, garantizando una visita cómoda y accesible tanto para familias como para comerciantes.

Supermercado Suma cuenta con un portafolio de más de 11 mil productos y más de 400 marcas propias, además de opciones de compra en línea a través de suma.com.gt. Asimismo, para impulsar la economía de los emprendedores locales, la marca ofrece el programa gratuito Suma Club del Comerciante, diseñado para brindar beneficios exclusivos a los dueños de negocios sin ningún costo de afiliación

La apertura de Suma Gran Vía Roosevelt forma parte del crecimiento sostenido de GTA, que actualmente opera mediante los formatos Supermercados Suma, Super del Barrio y Mi Super Fresh.