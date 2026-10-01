Analizan la consolidación de la Superintendencia de Competencia

El evento reunió a una audiencia diversa entre abogados de firmas legales y departamentos jurídicos, oficiales de cumplimiento y responsables de asuntos regulatorios de empresas de sectores como alimentos, bebidas, construcción, agroindustria y telecomunicaciones, así como representantes del Banco de Guatemala, el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Administración Tributaria, la propia SICOM, la academia, tanques de pensamiento y medios de comunicación.

El evento se dividió en dos paneles, donde destacaron la importancia de la comunicación sobre las acciones que se implementan, la transparencia, la importancia de la autonomía en entidades regulatorias, la abogacía de la competencia.

La aplicación técnica de la ley permite fomentar un país más competitivo y reglas claras para inversionistas, emprendedores y la población en general.

El primer panel, “La consolidación pragmática de una superintendencia: miradas desde la experiencia institucional”, contó con la participación de Rubén Morales, exministro de Economía de Guatemala, y Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala, quienes compartieron su experiencia en la construcción y el fortalecimiento de instituciones técnicas. Fue moderado por Habibi Quiñonez Oliva, directora ejecutiva del ICE.

En el segundo panel, “Retos y expectativas de la Superintendencia de Competencia a partir de diciembre”, Javier Bauer, presidente del Directorio de la SICOM; Óscar Pineda Pérez, abogado director de Pineda & Pineda; y Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, discutieron los desafíos que enfrentará la institución al asumir plenamente sus funciones. La moderación estuvo a cargo de Julio García-Merlos, miembro del Consejo Consultivo del ICE.

La prueba de la institucionalidad

A partir del 9 de diciembre entran en plena vigencia la Ley de Competencia (Decreto 32-2024). Una ley de competencia solo transforma los mercados cuando existe una institución capaz de aplicarla con rigor técnico, independencia y transparencia. Guatemala tiene hoy la oportunidad de construirla.

Desde el ICE, se comprometen en generar espacios de diálogo que les permite conocer experiencias, intercambiar ideas y demostrar que en Guatemala es posible construir institucionalidad sólida, técnica y confiable.