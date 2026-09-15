Atención médica gratuita en la cuarta Jornada de la Salud

Durante los días de actividad, los asistentes podrán acceder a atención médica, información preventiva y orientación en salud integral, brindada por las distintas instituciones participantes, con el propósito de llegar especialmente a quienes más lo necesitan.

Para COPEREX, esta iniciativa representa un espacio de solidaridad y compromiso social, que busca fortalecer la cobertura médica de la población guatemalteca a través de la unión de esfuerzos entre el sector público y privado.

“Esperamos que puedan asistir un aproximado de 3 mil visitantes, en esta jornada pueden encontrar exámenes del laboratorio, vacunas, geriatría, oftalmología, ginecología, entro otros temas más. El ingreso a las instalaciones y a los servicios son totalmente gratuitos. Para esta jornada contamos con la participación de instituciones como el IGSS, Ministerio de Salud, el Patronato del Diabético, Cruz Roja, entro otros; así como la universidad Mariano Galvez”, detalló Jorge Aguilar, gerente de COPEREX.

Las instituciones públicas y privadas están comprometidas con el bienestar social y responde al mandato establecido en el Artículo 94 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que obliga al Estado a velar por la salud y la asistencia social de todos los habitantes, mediante acciones de prevención y promoción que garanticen este derecho fundamental.

Actividades familiares y gastronomía

Durante el evento, los visitantes podrán disfrutar de una variada agenda artística, cultural y recreativa, diseñada para brindar entretenimiento a toda la familia. Se contará con la participación de la Marimba “Recreación Laboral”, de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Los más pequeños también tendrán un espacio especial para disfrutar y vivir momentos llenos de alegría junto al Payaso “Tochy”, con un espectáculo que incluirá show de magia, concursos, regalos, globos y muchas sorpresas.

La experiencia se complementará con la participación de seis reconocidos restaurantes: Los Gauchitos, Al Macarone, Pearl Garden, Crazy Korn, La Cueva y Esquilandia, que se suman al evento con una variada propuesta gastronómica para todos los gustos.

Con esta oferta, el evento busca reunir en un mismo lugar gastronomía, cultura, entretenimiento y diversión para toda la familia, convirtiéndose en un espacio de convivencia donde los visitantes podrán disfrutar, compartir y encontrar experiencias culturales y recreativas para todas las edades, durante su visita a la 4a. Edición de la Jornada de la Salud.