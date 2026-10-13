Autogestión y asesoría especializada

Esta evolución responde al crecimiento de la adopción de canales digitales y la demanda de experiencias bancarias más ágiles. Las Agencias Híbridas incorporan un lobby digital, donde los clientes pueden realizar operaciones de manera autónoma con disponibilidad 24/7. Al mismo tiempo, quienes requieran orientación pueden contar con el acompañamiento de asesores especializados.

La relación de los clientes con los servicios financieros está cambiando. Cada vez más personas combinan herramientas digitales con atención personalizada para realizar sus gestiones de forma ágil, segura y conveniente.

“El cliente de hoy ya no distingue entre el mundo físico y el digital. Espera poder elegir cómo interactuar con su banco en cada momento. Nuestro modelo de Agencias Híbridas responde a esa realidad, integrando tecnología y asesoría especializada para ofrecer una experiencia más flexible, conveniente y cercana. Queremos que nuestros canales funcionen de manera integrada y que cada cliente pueda decidir cómo, cuándo y dónde realizar sus gestiones”, manifestó César Escobar, vicepresidente de Canales de Comercialización de Banco G&T Continental.

Actualmente, Banco G&T Continental cuenta con diez agencias bajo este modelo, ubicadas en puntos estratégicos del país: Edificio Séptimo, Centro Comercial Miraflores, Oakland Place, Portales, Cayalá, Pradera Concepción, Pradera Vistares, Pradera Escuintla, Parque 14 y Pradera Chiquimula.

Las Agencias Híbridas forman parte de una visión de largo plazo para la evolución de la red de atención de Banco G&T Continental. Su implementación permite incorporar nuevas formas de servicio de acuerdo con los cambios en los hábitos de los clientes y ampliar las alternativas disponibles para realizar sus gestiones.

“Además de beneficiar a la banca de consumo, el modelo incorpora espacios especializados para clientes Plus. Estas agencias ofrecen un entorno diseñado para brindar comodidad, agilidad y atención de alto nivel, respaldado por equipos capacitados para acompañarlos en sus necesidades financieras y patrimoniales. Esta combinación de tecnología y atención especializada nos permite generar relaciones más cercanas y de largo plazo”, destacó Jochen Gándara, vicepresidente de Banca GTC y Afluente de Banco G&T Continental.

Este modelo refleja cómo está evolucionando la banca moderna, donde la tecnología no sustituye la atención humana, sino que la complementa para ofrecer experiencias más eficientes, flexibles y adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Como parte de esta estrategia, Banco G&T Continental continuará evaluando oportunidades para expandir el modelo de agencias híbridas en distintos puntos del país, fortaleciendo una experiencia cada vez más integrada entre los canales físicos y digitales.

Con esta evolución, Banco G&T Continental reafirma su apuesta por una banca más cercana, conectada y orientada a las nuevas expectativas de los clientes, integrando lo mejor de la atención presencial y digital para construir experiencias cada vez más relevantes.