La actividad se realizará el domingo 7 de febrero de 2027 en el circuito Reforma - Obelisco, en la Ciudad de Guatemala, donde se espera la participación de miles de corredores en las categorías de 5K y 10K, con el propósito de recaudar fondos que serán destinados a proyectos de agua, saneamiento y crecimiento económico familiar en comunidades de Huehuetenango.

Las personas pueden inscribirse a través de Carreras de Guate. Cada donación representará un aporte directo para financiar proyectos de agua, saneamiento y desarrollo económico familiar impulsados por Guatemaltecos por la Nutrición, reafirmando que cada kilómetro recorrido puede traducirse en oportunidades para miles de familias guatemaltecas.

“Nuestro objetivo no es únicamente recaudar fondos, sino movilizar a la sociedad alrededor de una causa que requiere el compromiso de todos. Cuando invertimos en agua, salud y oportunidades económicas, estamos contribuyendo a romper el ciclo de la desnutrición desde sus causas más profundas”, expresó José Silva, Director Ejecutivo de Guatemaltecos por la Nutrición.

Además del componente competitivo para corredores de 5K y 10K, la actividad estará diseñada para convertirse en una experiencia familiar que promueva la solidaridad, los hábitos de vida saludables y el compromiso ciudadano con el desarrollo sostenible del país.

La carrera contará nuevamente con el respaldo de marcas de Castillo Hermanos: Agua Pura Salvavidas, Beberé Sport, Bonlife, De la Granja, Del Frutal, Del Monte, Gran Día, Fontabella, Incaparina, Mondu, Naú, PRO, Protemás, Santa Delfina, Super24, Revive, Talishte y Tampico. Así como aliados estratégicos como Moonlight Runners, y Grupo Financiero G&T Continental, todos comprometidos con generar impacto positivo en Guatemala, demostrando que el trabajo conjunto entre ciudadanos, empresas y organizaciones puede transformar realidades y construir un mejor futuro para las próximas generaciones.

“La segunda edición de Cada Kilómetro Cuenta refleja nuestro compromiso de impulsar soluciones sostenibles de largo plazo. Cada inscripción representa una oportunidad para ampliar el acceso al agua, promover el emprendimiento social y fortalecer el desarrollo de las comunidades donde trabajamos”, comentó Iveth Suárez, Vicepresidenta de Sostenibilidad y Talento Humano de Grupo Financiero G&T Continental.

Como parte de esta iniciativa, Grupo Financiero G&T Continental amplificará el proyecto en Chiantla, Huehuetenango, permitiendo acercar soluciones sostenibles para miles de familias de la región, reforzando el alcance del modelo integral de Guatemaltecos por la Nutrición y contribuyendo a mejorar las condiciones de salud y bienestar en las comunidades inscritas.

Los fondos recaudados permitirán ejecutar dos iniciativas clave dentro del modelo integral de Guatemaltecos por la Nutrición. La primera corresponde al eje de Agua y Saneamiento Ambiental y contempla la implementación de seis sistemas de captación de agua en Chiantla, Huehuetenango, los cuales permitirán cosechar 315 mil litros de agua de lluvia en cada ciclo de recolección. Esta infraestructura busca ampliar el acceso a agua segura para aproximadamente 17 mil personas en la meseta, contribuyendo a la prevención de enfermedades asociadas a la desnutrición y fortaleciendo las condiciones de salud y bienestar de las comunidades beneficiadas.

La segunda iniciativa estará enfocada en el eje de Crecimiento Económico Familiar, a través de un programa que promoverá el voluntariado y el emprendimiento social. Como parte de este esfuerzo se lanzará una convocatoria a nivel nacional para identificar y fortalecer proyectos que generen impacto positivo en las comunidades.

Los emprendimientos seleccionados recibirán acompañamiento y formación para potenciar su capacidad de generar cambios sostenibles. El primer lugar recibirá Q25 mil, el segundo lugar Q15 mil y el tercer lugar Q10 mil. La premiación se llevará a cabo en el marco de Volcano Innovation Summit 2027, uno de los encuentros de innovación, emprendimiento e impacto social más importantes de la región. Cabe destacar que actualmente, Guatemaltecos por la Nutrición cuenta con 43 emprendimientos activos e inscritos al programa.

“La desnutrición es un desafío complejo que requiere soluciones integrales y sostenibles. Con esta segunda edición de Cada Kilómetro Cuenta, buscamos que cada corredor se convierta en un agente de cambio que contribuya a llevar agua segura, mejores condiciones de salud y nuevas oportunidades de desarrollo económico a miles de familias guatemaltecas”, agregó José Silva.

Desde su implementación en 2022, Guatemaltecos por la Nutrición ha generado resultados significativos en comunidades de Huehuetenango, demostrando que la desnutrición infantil puede abordarse de manera sostenible atendiendo sus causas estructurales. Entre los principales logros destacan la reducción de la desnutrición en niños menores de cinco años: en el caso de desnutrición aguda del 6 % al 0.38 %, y en desnutrición crónica disminuyó hasta en 17 puntos porcentuales.

Además, la reducción de enfermedades recurrentes en mujeres embarazadas y lactantes hasta en un 76 %, así como un incremento del 17 % en el consumo nutricional de los hogares participantes. Estos avances evidencian el impacto de un modelo integral que combina salud, nutrición, agua y saneamiento, acceso a alimentos, estimulación temprana y fortalecimiento de la economía familiar.