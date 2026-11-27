Casa Camporal comienza a convertirse en una realidad con el inicio de sus trabajos de urbanización en Escuintla. Ubicado sobre la Ruta Nacional 14, a pocos metros del Autódromo Los Volcanes, este desarrollo de Inmobiliaria Amaranto contempla la construcción de 470 viviendas en un entorno diseñado para combinar comodidad, tranquilidad y convivencia familiar.

Esta primera etapa comprende las obras de infraestructura necesarias para dar vida al proyecto, entre ellas la habilitación de calles y la instalación de los servicios de agua potable, drenajes y energía eléctrica. Una vez concluidos estos trabajos, comenzará la construcción de las viviendas y sus amenidades. Las primeras entregas están previstas para 2027.

“En Amaranto, y con la construcción de Casa Camporal, estamos seguros que construir un hogar va más allá de levantar viviendas; significa crear espacios donde las familias puedan crecer, convivir y construir nuevas historias”, Jorge Morataya, director comercial de Amaranto.

Un entorno para disfrutar cada día

Casa Camporal nace de una propuesta que busca responder a las expectativas de quienes desean vivir en un ambiente fresco, rodeado de naturaleza y con las ventajas de seguridad que ofrece un condominio.

Para ello, el proyecto contempla una variedad de espacios destinados al descanso, la recreación y la convivencia, como áreas verdes, piscina, can-chas deportivas, churrasqueras, kioscos, gimnasio al aire libre y juegos infantiles.

A estos atributos se suma un sistema de seguridad que incluye muro perimetral, garita con acce-so controlado, cámaras de vigilancia y seguridad las 24 horas, elementos que contribuyen a brindar mayor tranquilidad a sus residentes.

La propuesta también se refleja en el diseño de las viviendas, que cuentan con ambientes cómodos y bien iluminados, pensados para aprovechar los espacios y favorecer la calidad de vida de cada familia.

Para celebrar la colocación de la primera piedra del proyecto, varios de los futuros propietarios e invitados especiales participaron en la firma de un mural conmemorativo. Esta actividad representó simbólicamente el inicio de una comunidad que comienza a construirse desde sus primeros momentos.

Cabe mencionar que la actividad contó con la participación de Edgar Abraham Rivera Estévez, alcalde municipal de Escuintla, y representantes de Inmobiliaria Amaranto, quienes acompañaron el inicio de las obras de este desarrollo residencial.