Celebran 25 años de innovación agrícola en Centroamérica

Sakata Seed Centroamérica conmemora 25 años de trayectoria desde Guatemala, período en el que se ha consolidado como una marca de semillas de clase mundial con presencia en mercados clave de la región, entre ellos brócoli, melón, repollo, tomate, pimiento y chile jalapeño.

Uno de los principales aprendizajes de la compañía ha sido conocer las particularidades de agricultores y consumidores de los diferentes países donde tiene presencia. A partir de ese conocimiento, su estrategia se enfoca en ofrecer semillas de alta calidad, introducir nuevas variedades y brindar soporte técnico a los productores.

Estación Experimental Cien Itzapa

Concebida como un centro de innovación, investigación y transferencia tecnológica, en la recién inaugurada Estación Experimental CIEN ITZAPA se evaluarán variedades de semillas bajo condiciones locales para determinar su adaptación y desarrollar conocimiento enfocado específicamente en Centroamérica.

Además, como parte de las actividades de inauguración de la Estación, se realizó la HortiExpo 2026, un evento demostrativo que dio a conocer el portafolio de variedades bajo condiciones de manejo similares a las de los agricultores. Este encuentro reunió a productores, distribuidores, técnicos, empresas vinculadas al agro y personal de Sakata para compartir experiencias y tecnologías.