Celebran 60 años juntos dando una mirada al futuro

La actividad se desarrolló en el Centro de Innovación y Tecnología (CIT) de UVG, estuvo abierta a todo público, donde se ofreció un espacio para conocer las oportunidades de esta tecnología y reflexionar sobre las capacidades necesarias para aprovecharlas.

Como parte de la celebración conjunta, Bantrab realizó la entrega de la beca 60x60, destinada a apoyar el Fondo de Becas UVG-El Poder de Uno. Este aporte vinculó el aniversario de ambas instituciones con la generación de oportunidades educativas y el fortalecimiento del talento guatemalteco.

"Celebrar 60 años es un logro que merece ser reconocido, por ello felicito a Bantrab y Universidad del Valle de Guatemala por seis décadas de trayectoria y compromiso con el país. Esta celebración también nos invita a mirar hacia adelante. La inteligencia artificial, la innovación y el emprendimiento abren grandes oportunidades y nos llaman a reflexionar sobre nuestro papel frente a estas transformaciones. En UVG queremos seguir generando espacios que conecten conocimiento, talento y nuevas perspectivas para construir el futuro de Guatemala", expresó el Lic. Roberto Moreno Godoy, rector de la Universidad del Valle de Guatemala.

Como parte principal del encuentro en la celebración de los 60 aniversario de ambas instituciones, se contó con la participación de Pilar Manchón, Senior Director of Engineering, Al Research Strategy de Google, con la conferencia “Inteligencia Artificial: el presente y lo que viene”.

Su intervención acercó al país una perspectiva internacional desde Google sobre la evolución de esta tecnología, las oportunidades que plantea y las capacidades humanas que será necesario desarrollar para aprovecharlas.

La conversación se centró en el impacto de la inteligencia artificial en las personas y las organizaciones, particularmente en los cambios en la manera de aprender, trabajar crear y tomar decisiones. Este enfoque permitió conectar el desarrollo tecnológico con los desafíos del emprendimiento, el liderazgo y la transformación de las empresas.

Herbert Hernández, Director Titular de la Junta Directiva Bantrab, fue otro punto importante de la noche, compartió una reflexión sobre lo que mueve el cambio y la importancia de combinar propósito y preparación para transformar las intenciones en acciones con impacto.

Asimismo, Ramiro Castillo, CEO de Orange Group; Iris Guerrero, Chief Visionary Officer de Bantrab; y Teresa Alarcos, presidenta y fundadora de W Startup Community, subieron al escenario para presentar sus perspectivas sobre el papel de las personas, el talento y el emprendimiento en la transformación de las organizaciones y la generación de oportunidades.

La celebración de los 60 años de UVG y Bantrab destacó el papel de la Universidad en la conexión entre academia y empresa para impulsar el talento y acercar al país conocimientos sobre las transformaciones que marcarán las próximas décadas.