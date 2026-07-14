Cinco pasos para construir el hábito y alcanzar tus metas financieras

Uno de los mitos más comunes es pensar que se necesita ganar mucho dinero para ahorrar. Aunque el costo de vida y los compromisos financieros pueden hacer parecer difícil guardar dinero, existen estrategias sencillas que permiten comenzar poco a poco y construir una base financiera sólida.

“Ahorrar comienza al tener educación financiera, disciplina y planificación, no al generar una cantidad específica de ingresos”, explica Juan Maldonado, Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala.

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Para ello, existen distintas opciones de ahorro, según las necesidades de cada persona, un ejemplo es la cuenta de ahorro Alcanza de BAC o la cuenta Plazo Fijo que es 100% digital.

Ahorrar no es un esfuerzo de un solo mes. Es un hábito que se fortalece con el tiempo y que requiere disciplina. Maldonado recomienda revisar periódicamente el progreso de las metas y celebrar los avances, por pequeños que parezcan. Todo depende de cómo se tenga organizado el presupuesto, allí se puede incluir de forma fija el monto para la meta de ahorro.

Cinco pasos para comenzar a ahorrar

1. Definir una meta específica

Ahorrar sin un propósito hace que la constancia sea difícil. Se debe definir si se quiere crear un fondo de emergencia, si es para emprender, hacer crecer una empresa existente, etc. Entre más específica sea la meta, más fácil será mantener la motivación.

2. Ordenar los pagos

Uno de los errores más frecuentes es intentar ahorrar únicamente el dinero que sobra al final del mes. "El ahorro debe tratarse como una prioridad, lo ideal es separar una parte de los ingresos al momento de recibirlos, antes de comenzar a gastar, para esto, es ideal incluir un monto fijo de ahorro dentro del presupuesto mensual", recomienda el experto.

Para facilitar esta práctica, BAC recomienda abrir una cuenta de ahorro independiente de la cuenta que se utiliza para los gastos diarios. Contar con una cuenta específica permite automatizar depósitos periódicos y mantener una mejor organización de las finanzas personales.

3. Empezar con una cantidad realista

Los especialistas de BAC recomiendan iniciar con un porcentaje que resulte cómodo para cada persona, por ejemplo, un 10%. Conforme las finanzas se vuelvan más estables, se debería aumentar gradualmente hasta poder ahorrar el 15-20% (o más) de los ingresos netos mensuales.

4. Identificar gastos que se pueden reducir

En la mayoría de los casos, la razón por la que el dinero no pareciera abundar es debido a gastos mensuales pequeños que, al ser sumados, representan una cantidad significativa, los llamados “gastos hormiga”. Reducir algunos de estos gastos, o planificar los necesarios, puede liberar recursos para permitir más ahorro sin afectar significativamente el estilo de vida. También se recomienda llevar un registro diario de gastos para que puedas identificar fácilmente aquellos que puedes eliminar y; trasladar ese monto hacia el ahorro.

5. Crear un fondo de emergencia

Antes de enfocarse en metas de largo plazo, BAC recomienda construir un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos básicos fijos. Este fondo funciona como una red de seguridad para situaciones inesperadas como accidentes, enfermedades, reparaciones urgentes o pérdida de ingresos.

Convertirlo en un hábito

Una vez se haya comenzado a construir un hábito de ahorro y se cuente con un fondo significativo, se puede considerar instrumentos de inversión para hacer crecer el dinero. "Los certificados de depósito plazo fijo son una opción para quienes desean obtener rendimientos sobre sus ahorros sin asumir altos niveles de riesgo. Al mantener el dinero invertido durante un período determinado, es posible generar intereses y avanzar más rápido hacia metas financieras de mediano y largo plazo", explica Maldonado.

Toma en cuenta estos consejos financieros para mantener tu salud financiera y recuerda que BAC cuenta con distintas herramientas para brindarte consejos de finanzas positivas en https://finanzaspositivas.com/guatemala y el podcast “Hágale Números” en Spotify baccredomatic.com/es-gt/personas/landing/podcast-hagale-numeros