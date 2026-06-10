Compromiso con la protección ambiental y la excelencia industrial

Operar dentro de los límites planetarios es un eje rector de su modelo de negocio, ya que se conoce que la industria siderúrgica es intensiva por naturaleza, y es precisamente por esa razón que ha asumido el reto de transformarla desde adentro, aplicando una disciplina operativa para demostrar que el crecimiento económico y el respeto ambiental pueden y deben, coexistir.

Para Grupo AG, la sostenibilidad comienza con la máxima eficiencia técnica. Cada recurso optimizado es un impacto menos en el entorno. En ese sentido, la empresa ha llevado la transformación digital directamente al entorno productivo, integrando Inteligencia Artificial (IA) para dejar atrás las estimaciones manuales y tomar decisiones matemáticas exactas en tiempo real.

La implementación de modelos predictivos y sensores térmicos le permitió alcanzar un 8% de reducción en el consumo de energía eléctrica en sus operaciones. Cabe mencionar que hoy, el 100% de las coladas continuas del proceso del acero están optimizadas mediante IA. Esto garantiza la dosificación exacta de los componentes químicos al costo mínimo, logrando operar con cero rechazos por calidad y eliminando el desperdicio desde el origen. Por otro lado, la empresa reportó la optimización de las zonas de calentamiento en sus hornos de laminación, lo que se ha traducido en un ahorro del 7% en combustible búnker.

La siderurgia como el mayor ecosistema de reciclaje

La industria siderúrgica tiene un modelo circular y, en esa línea, Grupo AG en 2025 recicló más de 500 mil toneladas métricas de chatarra ferrosa, lo que representa un 57.46% del total de los materiales que utilizan para su producción.

Esto se refleja en las varillas Grado 60 y Grado 80 que están fabricadas con un 100% de material reciclado, un logro respaldado por el Sello de Estándar de Producto Reciclado del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia (CGP+L).

Sin embargo, la circularidad no termina en el acero. A través de alianzas de simbiosis industrial, Grupo AG logró reintegrar casi la mitad de sus coproductos operativos, como la cascarilla de hierro, transformándolos en materia prima de alto valor para industrias aliadas como la cementera. En 2025, valorizaron el 49.87% de sus coproductos.

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Descarbonización real y transparente

El cambio climático exige respuestas tecnológicas profundas. Grupo AG reportó para 2025 una intensidad de huella de carbono de 1.22 toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) por tonelada de acero. Este resultado los posiciona por debajo del promedio global de la industria siderúrgica, el cual se sitúa en 1.92 tCO2e.

Este esfuerzo de reducción de emisiones, especialmente en Alcance 2, está respaldado por un consumo energético del 79% de fuentes de energía renovable.

En este Día Mundial del Medio Ambiente, Grupo AG reafirma que la excelencia industrial y la protección ambiental comparten un mismo camino: operar bajo estándares cada vez más altos y generar impacto positivo en las personas, las comunidades y los territorios donde están presentes, para aportar al desarrollo.