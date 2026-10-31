Con frescura prolongada para celebrar la temporada Navideña

Inspirada en la pureza del invierno y en la frescura del frío de la época, la colección combina notas de menta, eucalipto, lavanda, caramelo y vainilla. Cada fragancia invita a disfrutar los pequeños momentos y a convertir la limpieza en una experiencia que también se siente y se comparte.

“Estamos muy contentos de presentar esta colección, creada para que la limpieza también sea un momento de paz y armonía en casa. Queremos que sus fragancias acompañen esos instantes que compartimos en familia y que cada rincón se llene del espíritu de la temporada”, expresaron Max Santa Cruz, gerente de marca de barra detergente Espumil; Carlos Godoy, gerente de marca de Zagaz; y Dulce Turcios, gerente de marca de Olimpo.

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El detergente en barra Espumil presenta esta temporada su edición limitada “Felices Fiestas”. Reconocido por su poder de limpieza en cualquier superficie y su fragancia intensa, ofrece una fórmula multiusos que ayuda a eliminar la grasa y brinda una limpieza profunda.

El lavaplatos Zagaz marca líder en Guatemala, convierte una tarea cotidiana en un momento de frescura. Su fórmula con tecnología de punta ayuda a eliminar la grasa y las bacterias. Además, contiene glicerina para el cuidado de las manos y está disponible en crema de 1 kg y líquido de 750 ml.

El desinfectante Olimpo complementa la colección con el desinfectante para usar en todo el hogar. Su aroma ofrece frescura prolongada por 24 horas; además, ayuda a repeler el polvo y neutralizar malos olores. Es apto para todo tipo de superficies y está disponible en una práctica presentación de 2 litros.

La colección “Felices Fiestas” ya está disponible en supermercados, depósitos mayoristas, mercados y tiendas de barrio de todo el país. Y en los próximos días ya estará llegando a toda Centro América. Industria La Popular invita a los guatemaltecos a llenar sus hogares de frescura, fragancia y alegría con esta edición especial, creada para acompañar los momentos más especiales del año.