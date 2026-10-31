Vida Empresarial
Con frescura prolongada para celebrar la temporada Navideña
La empresa con más de 100 años de experiencia en la fabricación de productos para la limpieza y cuidado de la ropa, Industria La Popular (ILP), desea que las familias guatemaltecas tengan unas “Felices Fiestas”, así como lo indica el nombre de su nueva colección de edición limitada de fin de año que reúne a Zagaz, Espumil y Olimpo para llenar los hogares guatemaltecos de frescura, aromas modernos y momentos alegres para compartir.
Inspirada en la pureza del invierno y en la frescura del frío de la época, la colección combina notas de menta, eucalipto, lavanda, caramelo y vainilla. Cada fragancia invita a disfrutar los pequeños momentos y a convertir la limpieza en una experiencia que también se siente y se comparte.
“Estamos muy contentos de presentar esta colección, creada para que la limpieza también sea un momento de paz y armonía en casa. Queremos que sus fragancias acompañen esos instantes que compartimos en familia y que cada rincón se llene del espíritu de la temporada”, expresaron Max Santa Cruz, gerente de marca de barra detergente Espumil; Carlos Godoy, gerente de marca de Zagaz; y Dulce Turcios, gerente de marca de Olimpo.
Conócelos
- El detergente en barra Espumil presenta esta temporada su edición limitada “Felices Fiestas”. Reconocido por su poder de limpieza en cualquier superficie y su fragancia intensa, ofrece una fórmula multiusos que ayuda a eliminar la grasa y brinda una limpieza profunda.
- El lavaplatos Zagaz marca líder en Guatemala, convierte una tarea cotidiana en un momento de frescura. Su fórmula con tecnología de punta ayuda a eliminar la grasa y las bacterias. Además, contiene glicerina para el cuidado de las manos y está disponible en crema de 1 kg y líquido de 750 ml.
- El desinfectante Olimpo complementa la colección con el desinfectante para usar en todo el hogar. Su aroma ofrece frescura prolongada por 24 horas; además, ayuda a repeler el polvo y neutralizar malos olores. Es apto para todo tipo de superficies y está disponible en una práctica presentación de 2 litros.
La colección “Felices Fiestas” ya está disponible en supermercados, depósitos mayoristas, mercados y tiendas de barrio de todo el país. Y en los próximos días ya estará llegando a toda Centro América. Industria La Popular invita a los guatemaltecos a llenar sus hogares de frescura, fragancia y alegría con esta edición especial, creada para acompañar los momentos más especiales del año.