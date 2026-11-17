Con una propuesta comercial especialmente diseñada para esta temporada, Elektra reúne grandes ofertas y así, darle una oportunidad a los miles de guatemaltecos para que puedan estrenar, renovar su hogar y aprovechar descuentos de hasta el 50% en una amplia selección de productos de las mejores marcas.

En el MEGA BLACK también pondrá los clientes disfrutar las mega promociones, mega descuentos y mega ofertas a través de la App Elektra GT y su portal web www.elektra.com.gt, donde podrán encontrar productos exclusivos, artículos en liquidación y una amplia variedad de opciones para realizar sus compras.

“En Elektra sabemos que nuestros clientes esperan esta temporada para realizar compras importantes, renovar sus hogares y adquirir productos que han deseado durante el año. Por eso, en MEGA BLACK concentramos nuestras propuestas de oferta más agresivas, con descuentos de hasta el 50% y CUOTAS MÁS BAJAS, alternativas de compra con el Préstamo SIN Peros de Banco Azteca, que permiten a más familias guatemaltecas aprovechar estas oportunidades”, expresó Rosa María Castañeda, directora de Marketing de Grupo Salinas Guatemala.

Esta temporada de MEGA BLACK representa una oportunidad para que las familias guatemaltecas se preparen para las celebraciones de fin de año, aprovechando precios especiales y alternativas de financiamiento, las tiendas en todo el país están abiertas todos los días del año de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, pero durante este mes de noviembre se tendrán horarios extendidos hasta las 10:00 de la noche.

Con esta nueva edición del MEGA BLACK, Tiendas Elektra reafirma su compromiso de generar valor en la vida de los guatemaltecos, acercándoles productos de calidad, precios competitivos, soluciones financieras y una experiencia de compra que integra la atención personalizada en tiendas físicas con la comodidad de sus plataformas digitales.

“El MEGA BLACK es uno de los momentos más esperados por nuestros clientes y este año queremos sorprenderlos con “las cuotas más bajas” y una amplia selección de productos de las mejores marcas. Además, contamos con facilidades de pago a través de Préstamos sin Peros de Banco Azteca Guatemala, que permiten a nuestros clientes adquirir productos con cuotas accesibles, de acuerdo con sus posibilidades. Nuestro objetivo es contribuir a que más familias puedan cumplir sus metas y disfrutar de momentos felices durante estas fiestas”, finalizó Brenda Almendares, Directora de Canales Físicos.