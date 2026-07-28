Con una experiencia elegante y diseñado para ofrecer una visualización cómoda

“Nuestra visión es que la inteligencia artificial deje de ser únicamente una herramienta y se convierta en un verdadero asistente personal, capaz de comprender los hábitos y el estilo de vida de cada usuario para brindar ayuda útil en el día a día. Con la nueva serie Galaxy Z Fold8 y los Galaxy Watch9 y Watch Ultra2, buscamos que la tecnología contribuya también a la prevención y al cuidado de la salud, siempre garantizando la privacidad y el control de la información personal”, señaló HS Jo, Presidente de Samsung Electronics Latinoamérica.

Conócelos de cerca

El Galaxy Z Fold8 llega con un formato renovado, pensado para quienes disfrutan consumir contenido, leer, jugar o ver videos en una pantalla más amplia. Además, se convierte en el modelo Fold más ligero fabricado por Samsung hasta ahora, ofreciendo una experiencia más cómoda y envolvente. Su nueva forma tamaño pasaporte lo convierte en una atractiva innovación.

Por su parte, el Galaxy Z Fold8 Ultra lleva la experiencia plegable al siguiente nivel. Su gran pantalla de ocho pulgadas, sistema de cámaras de hasta 200 megapíxeles y batería de larga duración están orientados a creadores de contenido y usuarios que necesitan productividad durante todo el día.

Y para quienes buscan estilo, practicidad y conexión inmediata, Samsung presentó el Galaxy Z Flip8. Este modelo destaca por ser el Flip más delgado y ligero de la compañía, incorporando una nueva pantalla externa inteligente con funciones de inteligencia artificial, además de herramientas avanzadas para selfies y creación de contenido.

Accesorios

El Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 incorporan funciones avanzadas de monitoreo de salud impulsadas por inteligencia artificial, capaces de transformar datos biométricos en recomendaciones personalizadas.

Como parte de la expansión de su ecosistema Galaxy impulsado por inteligencia artificial, Samsung también presentó sus nuevas gafas inteligentes, desarrolladas en colaboración con las reconocidas marcas Gentle Monster y Warby Parker.

Diseñadas para el uso diario, estas gafas integran asistencia de IA manos libres para traducir conversaciones en tiempo real, resumir información, capturar contenido visual y ofrecer ayuda contextual mientras el usuario trabaja, viaja o realiza sus actividades cotidianas.