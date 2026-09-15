Conmemoran por segundo año el Día Mundial del Vehículo Eléctrico

El diálogo contó con la participación de Nancy Chacón, vicepresidente de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala (AMEGUA); Diego Cuestas, gerente general de Grupo Los Tres; y Christian Feucht, gerente de Postventa de Grupo Los Tres.

En el encuentro compartieron su visión sobre el panorama actual de la electromovilidad y abordaron los principales hitos del sector, así como las acciones que Grupo Los Tres y Porsche han desarrollado para acompañar la adopción de la movilidad eléctrica en el país.

“La electromovilidad es una transformación que requiere no solamente de nuevos vehículos, sino también de infraestructura, conocimiento y preparación. En Grupo Los Tres, en conjunto con Porsche, hemos trabajado para acompañar esta evolución de manera integral, ampliando nuestra red de carga y preparando nuestras operaciones para responder a las necesidades de nuestros clientes. El interés que observamos en Guatemala nos confirma que existe una evolución positiva en la aceptación de estas tecnologías y que debemos continuar avanzando”, comentó Diego Cuestas, gerente general de Grupo Los Tres.

Como parte de la actividad, los estudiantes tuvieron la oportunidad de plantear preguntas relacionadas con la movilidad eléctrica, su funcionamiento, infraestructura y perspectivas de crecimiento. Sus inquietudes fueron atendidas por los panelistas quienes compartieron sus conocimientos y experiencia desde las perspectivas de la movilidad eléctrica y la operación de vehículos electrificados.

“Guatemala ha avanzado en materia de electromovilidad y cada vez son más las empresas que optan por este modelo de movilidad al reconocer los beneficios que representa. Es importante que espacios como este permitan acercar el conocimiento a las nuevas generaciones, que buscan opciones diversas para movilizarse de manera rápida, eficiente y segura. La movilidad eléctrica implica cambios en infraestructura, tecnología, educación y hábitos de uso”, señaló Nancy Chacón, vicepresidente de AMEGUA.

Grupo Los Tres reafirmó su compromiso con el desarrollo de la movilidad eléctrica y continúa ampliando su oferta de vehículos con tecnologías electrificadas, que incluye modelos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, como el reciente ingreso del Porsche Cayenne Eléctrico. Al mismo tiempo, la empresa fortalece su infraestructura de carga y mantiene el compromiso de incrementar el número de estaciones disponibles para los usuarios de vehículos eléctricos, mediante alianzas estratégicas como la establecida con Electro Power, así como la incorporación de cargadores en puntos estratégicos.

Una red de carga que continúa creciendo

Como parte de su estrategia de electromovilidad, Grupo Los Tres y Porsche han desarrollado una red de carga (Porsche Destination Charging), que permite a los usuarios contar con mayores alternativas para sus recorridos, ubicados en centros comerciales, restaurantes, complejos deportivos y hoteles, tanto en la capital como en el interior del país. A través de alianzas, la compañía amplió esta red con más de 20 estaciones públicas, incluidas tres de carga rápida de 120 kW.

La ampliación de esta infraestructura responde al compromiso de Grupo Los Tres de continuar facilitando el uso de vehículos eléctricos en Guatemala y contribuir al desarrollo de un ecosistema de movilidad que acompañe la creciente aceptación de estas tecnologías entre los consumidores guatemaltecos. A través de nuevas alianzas y de la instalación de cargadores en ubicaciones estratégicas, la compañía continuará trabajando para ampliar las alternativas de movilidad para los usuarios de vehículos electrificados en el país.