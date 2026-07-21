Consolida su crecimiento ahora con 21 tiendas en el país

La empresa multinacional mexicana enfocada en mejorar la vida de las personas con soluciones en tecnología continúa consolidando su crecimiento en Centroamérica y al mismo tiempo, fortaleciendo su cercanía con sus clientes, empresas, emprendedores y profesionales que buscan soluciones en tecnología de calidad, accesibles e innovadoras para su vida diaria.

Con más de siete décadas de historia, Steren se ha consolidado como una de las empresas de tecnología más reconocidas de América Latina. Actualmente cuenta con una sólida presencia regional, más de 700 tiendas y miles de puntos de venta, además de operaciones en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana. Su modelo de negocio combina tiendas físicas, e-commerce, asesoría especializada y más de 4 mil soluciones en tecnología.

Desde su llegada a Guatemala en 2012, Steren ha mantenido un crecimiento constante que hoy la posiciona como una de las marcas referentes en tecnología y electrónica. Más allá de la inversión en infraestructura comercial, cada nueva tienda representa generación de empleos directos e indirectos, desarrollo económico local y nuevas oportunidades para fortalecer la transformación digital de las comunidades donde opera.

“Esta apertura tiene un significado muy especial para nosotros porque llegamos a 21 tiendas en Guatemala, un logro que refleja la confianza que México tiene en este país, en su gente y en el enorme potencial de su economía. Desde la llegada a Guatemala, desde hace más de una década, hemos trabajado con un objetivo muy claro, acercar soluciones en tecnología que realmente mejore la vida de las personas, hoy vemos con orgullo como miles de familias, estudiantes, empresas guatemaltecas y emprendedores confían en Steren, para conectar sus hogares, fortalecer sus negocios y desarrollar nuevos proyectos”, expresó Gladys Yohana Centeno de Méndez, Gerente Comercial de Steren.

La apertura de Plaza Mar reafirma la confianza de Steren en Guatemala como un mercado estratégico para el crecimiento de la región. Durante más de 10 años, Steren ha construido relaciones comerciales sólidas basadas en la confianza, el servicio y el compromiso mutuo, contribuyendo al fortalecimiento de los lazos económicos entre Guatemala y México a través de la innovación y la tecnología.

La nueva tienda de Plaza Mar ofrecerá acceso a miles de productos y soluciones en categorías como conectividad, redes Wi-Fi, energía, seguridad, videovigilancia, audio profesional, entretenimiento, cómputo, movilidad, accesorios para dispositivos móviles y su línea insignia Smart Home, acompañados por asesoría especializada y una experiencia de compra enfocada en las necesidades de cada cliente.

La apertura de Plaza Mar forma parte de una estrategia de crecimiento sostenido que continuará durante los próximos meses con nuevos proyectos de expansión, incluyendo la próxima apertura de una sucursal en Miraflores, reafirmando así el compromiso de Steren con el desarrollo tecnológico, económico y comercial de Guatemala.