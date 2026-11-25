A través esta alianza, BAC ha recibido acompañamiento técnico experto para diseñar instrumentos y metodologías accesibles, así como aplicar ajustes razonables en sus procesos de selección y contratación. Como parte de esta transformación cultural interna, ha brindado capacitaciones de sensibilización a colaboradores de su área de Talento y Cultura, así como cursos en el nivel básico de la Lengua de Señas de Guatemala a sus colaboradores interesados.

Para BAC, ser una empresa inclusiva no es una iniciativa aislada, sino una expresión concreta de cómo entiende su rol en la sociedad. Por ello, el enfoque de Talento BAC se centra en la atracción basada en la meritocracia, la remoción de barreras y la creación de entornos donde las personas son valoradas y reconocidas por sus habilidades y destrezas, fomentando la autonomía económica.

“En BAC entendemos que ser una empresa verdaderamente inclusiva requiere revisar nuestros procesos, adaptar condiciones y abrir oportunidades reales para que más personas puedan aportar desde su talento. Gracias al acompañamiento del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos continuamos fortaleciendo nuestra estrategia de inclusión laboral, con acciones tangibles como El Sabor de la Inclusión”, expresó Juan Maldonado, Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala.

Lo más destacado en el área de empleabilidad fue la participación de BAC en la primera feria de empleo dirigida por el Comité para personas con discapacidad visual y auditiva, donde representantes de Atracción del Talento y Desarrollo Organizacional entrevistaron y recibieron hojas de vida de más de 100 candidatos.

Con estas iniciativas, BAC busca inspirar a otras organizaciones a integrar la diversidad en sus modelos de negocio, demostrando que la corresponsabilidad y la inclusión laboral no dependen únicamente de la intención, sino de crear condiciones reales donde el talento pueda brillar y desarrollarse dignamente.