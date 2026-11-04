Convenio que fortalece la resiliencia climática

Esta cooperación se enmarca en la Iniciativa de Inversiones Productivas para la Adaptación al Cambio Climático (CAMBio II), cofinanciada por el BCIE y el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).

La asistencia técnica permitirá elaborar un diagnóstico estratégico de cambio climático y cuantificar, bajo estándares internacionales, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la Torre de Desarrollo. Incluirá recomendaciones para la estrategia de sostenibilidad del banco y transferencia de conocimientos a su equipo, con el fin de identificar oportunidades de reducción de emisiones y orientar futuras iniciativas de financiamiento sostenible.

“BANRURAL ha sido un socio clave de CAMBio II en Guatemala, apoyando a las MIPYMES en inversiones que fortalecen su resiliencia climática. En 2025, lideró las colocaciones del programa a nivel regional, con aproximadamente US$8.4 millones. Con esta asistencia técnica, aportamos herramientas para integrar la gestión climática en sus operaciones y potenciar su contribución al financiamiento sostenible”, expresó Otto Gutiérrez, Gerente del BCIE en Guatemala.

Esta cooperación da continuidad a una relación de más de 27 años entre el BCIE y BANRURAL para acercar recursos al sector productivo guatemalteco. A través del programa CAMBio II, el BCIE acompaña a sus instituciones financieras aliadas en el desarrollo de capacidades para responder a los desafíos del cambio climático y crear condiciones para ampliar el financiamiento de iniciativas sostenibles y de adaptación climática para las MIPYMES en Guatemala.

“Esta firma representa un nuevo paso en nuestra relación con el BCIE, basada en la confianza. Durante muchos años hemos caminado juntos. Ahora pasamos de una relación de financiamiento a una agenda compartida por la sostenibilidad y la resiliencia climática, alineada con los esfuerzos regionales que el BCIE impulsa junto al Fondo Verde para el Clima”, finalizó Juan Luis Fonseca Chour, Gerente General de BANRURAL.