Convierte 394,093 Big Mac en sonrisas gracias al McDía Feliz 2026

Estos fondos fueron posibles gracias a que el 100% de la venta de Big Mac durante esa jornada fue donado en su totalidad por McDonald’s, logrando convertir 394,093 Big Mac en millones de sonrisas.

“Para nosotros en McDonald’s es una gran satisfacción hacer entrega de estos donativos. Donar el 100% de la venta de Big Mac es nuestro compromiso, pero este resultado es gracias a los guatemaltecos que se acercaron a comprar, a las empresas que nos respaldaron y a nuestro equipo en los restaurantes que dio su mejor esfuerzo. En McDonald’s somos el puente, pero el verdadero mérito es de cada persona que se sumó y de las fundaciones que atienden a los niños todos los días”, manifestó Rodrigo Cofiño, Chief Restaurant Officer de McDonald’s Mesoamérica.

Como parte de su compromiso, McDonald’s compartió cómo se distribuyeron los recursos para que las personas que se sumaron a esta causa conozcan a dónde llegó su apoyo.

Casa Ronald McDonald: Q7,840,000

Lo recaudado permitirá el funcionamiento continuo de las cuatro Casas Ronald McDonald en el país, las cuales son un “hogar lejos del hogar” para las familias que viajan desde distintos departamentos hacia la capital para que sus hijos reciban tratamientos médicos. Gracias a este donativo, más de 12,500 niños y sus familias contarán con hospedaje, alimentación y un espacio seguro y digno durante este proceso.

Fundación Aldo Castañeda: Q2,688,000

Los fondos servirán para realizar procedimientos cardíacos en pacientes con enfermedad cardiovascular congénita. Hasta hoy se han beneficiado a más de 750 niños y sus familias.

Instituto Neurológico de Guatemala: Q1,654,226

El donativo se utilizará para la construcción de nuevas instalaciones y adquirir equipo especializado para el proyecto PUNTEA. Esta ampliación permitirá realizar más de 45,000 terapias al año, beneficiando a más de 1,500 familias.

Puente: Q1,216,936

Se dará continuidad al funcionamiento del programa Centros Nútreme en Chimaltenango y Alta Verapaz. Con este apoyo se han beneficiado a más de 1,500 niños y sus familias. Estos centros promueven el desarrollo integral de la primera infancia y ayudan a combatir la desnutrición crónica infantil.

“Agradecemos de corazón a cada guatemalteco por acompañarnos una vez más y demostrarnos que, cuando nos unimos con un mismo propósito, podemos lograr cosas extraordinarias por el país”, finalizó Cofiño.

Con esta entrega oficial, McDonald’s concluye una edición más del McDía Feliz, reafirmando su compromiso de seguir trabajando cerca de las familias guatemaltecas.