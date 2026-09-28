Corre el balón en la Copa ENERGUATE 2026

Bajo el lema “ENERGUATE nos conecta, el deporte nos une”, la competencia deportiva se consolida como una iniciativa de responsabilidad social que trasciende la competencia deportiva para convertirse en un escenario de integración, compañerismo y crecimiento personal.

La edición 2026 reúne a equipos de 24 municipios del oriente y occidente del país, con más de 2,880 niños y niñas, fortaleciendo los lazos entre comunidades y generando experiencias que inspiran a los participantes a perseguir sus sueños dentro y fuera de la cancha.

El torneo ya está activo con tres categorías: Sub-10 masculina, Sub-14 masculina y Sub-14 femenina, quienes competirán a nivel municipal, regional y la gran final en la Ciudad de Guatemala el 3 de diciembre.

La Copa ENERGUATE reconoce a los municipios que son responsables con su servicio de energía eléctrica, trabajando en conjunto con la distribuidora para llevar oportunidades y desarrollo a las comunidades.

Con este torneo, ENERGUATE continúa promoviendo sus convicciones: Integridad, excelencia, seguridad, conectamos y solucionamos, creando espacios que fomentan hábitos saludables, la sana convivencia y el desarrollo de nuevas generaciones.

Con este programa la empresa reafirma su propósito de crear conexiones que transforman vidas.