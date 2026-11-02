Corrieron inspirados por una buena causa

Bajo el concepto #AtletasQueInspiran, la jornada en la Avenida Reforma comenzó con un calentamiento grupal, seguido de la tradicional “Caminatón” y las salidas oficiales de los corredores. Esta edición también contó con bloques de salida para quienes buscaban vivir una experiencia más competitiva en las distancias de 5 y 10 kilómetros, sin perder el espíritu familiar que caracteriza a esta carrera.

Como resultado de la participación de los corredores y con el respaldo de los patrocinadores, San Martín entregó un donativo de Q827,334 a la Fundación Margarita Tejada, que será destinado a continuar fortaleciendo su programa de becas e impulsar el desarrollo de personas con síndrome de Down, generando oportunidades para su desarrollo.

“Nos llena de satisfacción ver cómo, año con año, miles de guatemaltecos se unen a esta iniciativa y convierten cada kilómetro en una oportunidad para inspirar y transformar vidas. La Carrera San Martín representa mucho más que una actividad deportiva: es una muestra de lo que podemos lograr cuando nos unimos por una causa. Agradecemos a cada corredor, familia, patrocinador y aliado que hizo posible esta edición que contribuye a la labor de la Fundación Margarita Tejada”, expresó Daniela Corella, Gerente Financiera de San Martín.

A lo largo de sus 13 ediciones, la Carrera San Martín se ha consolidado como una tradición que une a los guatemaltecos alrededor del deporte, la convivencia familiar y la solidaridad. Con los resultados de este año la iniciativa ha recaudado a la fecha más de Q6.6 millones para la Fundación Margarita Tejada, contribuyendo a fortalecer los programas y servicios que promueven el desarrollo y la autonomía de personas con síndrome de Down.

“Un año más agradecemos el apoyo de San Martín y la solidaridad de todos los guatemaltecos que se suman a esta iniciativa, que nos permite seguir trabajando y acompañar el desarrollo de personas con síndrome de Down, generando un impacto que trasciende más allá de la meta”, comentó Tere de Basterrechea, directora ejecutiva de la Fundación Margarita Tejada.

La 13.ª Carrera San Martín fue posible gracias al apoyo de sus patrocinadores: Banco Industrial, Cemaco, Powerade, CF Moto, Glucosoral, Pastas INA, Bolik, Avícola Agua Blanca, Texaco, E4 y Aceites Capullo. Su participación fue fundamental para hacer realidad esta jornada que celebra el esfuerzo, la solidaridad y las historias que inspiran.

Con esta edición, San Martín reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que reúnen a las familias guatemaltecas y contribuyen a generar un impacto positivo en la comunidad. Porque detrás de cada kilómetro hay una historia y detrás de cada historia, un atleta que inspira.