Cuarto Informe de Gestión reafirma crecimiento sostenible para la región

Más que un reporte de sostenibilidad tradicional, el informe refleja cómo CMI Capital integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la gestión activa de su portafolio, fortaleciendo competitividad, eficiencia operativa, resiliencia y generación de valor sostenible en el largo plazo.

Actualmente, CMI Capital gestiona USD$ 3,700 millones en activos bajo administración (Assets Under Management- AUM-) distribuidos en servicios financieros e inmobiliarios en Guatemala y proyectos de generación de energía renovable en Centroamérica y El Caribe.

Felipe Bosch Gutiérrez, Presidente Chairman de CMI Capital. Foto Prensa Libre: Cortesía

Esta escala permite impulsar infraestructura, inversión y soluciones que fortalecen la competitividad, generan confianza y contribuyen al desarrollo económico y social de los países donde opera.

“En CMI Capital, la sostenibilidad es parte integral de cómo tomamos decisiones de inversión. Nuestro Informe de Gestión e Impacto refleja esa integración: disciplina financiera, visión de largo plazo y criterios ASG operando como un solo marco para generar valor económico e impacto positivo en la región", señaló Felipe Bosch Gutiérrez, Presidente Chairman de CMI Capital.

Bajo su enfoque de gestor activo de portafolio, CMI Capital participa directamente en todo el ciclo de vida de sus inversiones: desde la identificación de oportunidades y estructuración del capital, hasta el desarrollo, operación y optimización de los activos.

“El enfoque de este informe responde a una visión clara: la sostenibilidad ya no puede entenderse como una agenda paralela al negocio. Hoy es una herramienta para tomar mejores decisiones de inversión, fortalecer resiliencia, anticipar riesgos y construir activos más competitivos y preparados para el futuro”, afirmó Enrique Crespo del Valle, CEO de CMI Capital.

Enrique Crespo del Valle, CEO de CMI Capital. Foto Prensa Libre: Cortesía

Durante 2025, el portafolio de CMI Capital consolidó resultados relevantes en sus tres áreas de negocio: energía, inmobiliario y financiero.

Energía alcanzó 861 MW de capacidad instalada en tecnologías hidroeléctrica, solar y eólica. Generó más de 2.8 millones de MWh, de energía renovable, un 19% más que el año anterior, evitando la emisión de más de 1.34 millones de toneladas de CO₂e, contribuyendo a la transición energética de la región.

Inmobiliario, la red de Centros Comerciales Pradera mantuvo una ocupación de 98.9%, registró más de 52 millones de visitas anuales y continuó fortaleciendo iniciativas de eficiencia energética, gestión de residuos y relacionamiento comunitario, consolidándose como espacios de encuentro y dinamización económica.

Servicios financieros, CMI Capital alcanzó USD 499 millones en activos administrados y continuó ampliando soluciones como leasing financiero y factoraje, fortaleciendo la capacidad del portafolio para impulsar el crecimiento y desarrollo empresarial en la región.

default

Impacto ambiental, social y gobernanza

La agrupación logró que el 45% de sus centros comerciales operaran con energía renovable certificada y fortaleció sus procesos de gestión de residuos y eficiencia operativa mejorando significativamente el uso de diésel.

En el ámbito social, las iniciativas de ciudadanía corporativa beneficiaron a más de 12 mil familias en Centroamérica y El Caribe, impulsando oportunidades de desarrollo, fortalecimiento comunitario y bienestar para las personas. Asimismo, el 94% de los proveedores correspondieron a proveedores locales, reflejando el compromiso de CMI Capital con el crecimiento conjunto y el desarrollo económico de los territorios donde opera.

En gobernanza, CMI continuó fortaleciendo sus sistemas de ética, cumplimiento y gestión de riesgos, con 40 sociedades de Guatemala certificadas bajo la norma ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno.

El informe fue elaborado bajo estándares internacionales GRI y SASB e incorpora indicadores relacionados con desempeño ambiental, gestión social, gobernanza y generación de valor. Para leer el informe completo, ingresar a cmicapitalsostenibilidad.com