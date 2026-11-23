Al cumplir este 15 aniversario, el legado de Ciudad Cayalá va más allá de su crecimiento físico. Representa una visión que se convirtió en realidad gracias a la planificación, la inversión, el talento y la perseverancia empresarial.

“Ciudad Cayalá demuestra que en Guatemala tenemos la capacidad de concebir, desarrollar y ejecutar proyectos de clase mundial. Hace 15 años comenzamos con una visión que trascendía la construcción de edificios: queríamos crear una ciudad, un lugar donde las personas pudieran vivir, trabajar, emprender, invertir y disfrutar. Hoy esa visión es una realidad que nos llena de orgullo y que nos compromete a seguir creciendo con responsabilidad. Nuestro mayor reto es demostrar que el desarrollo y la sostenibilidad pueden avanzar juntos, y que Guatemala tiene mucho que aportar a la región”, expresó el ingeniero Héctor Leal, CEO de Grupo Cayalá.

En 2011 una visión empresarial comenzó a tomar forma con un propósito que iba mucho más allá de construir un desarrollo inmobiliario, crear una ciudad integral, con identidad propia, donde las personas pudieran vivir, trabajar, emprender, invertir y disfrutar. Ahora, Ciudad Cayalá es la materialización de esa visión y una demostración de que Guatemala tiene la capacidad, el talento y la determinación para desarrollar proyectos de clase mundial.

Su propuesta de vivienda, comercio, oficinas, hotelería, gastronomía, entretenimiento y espacios públicos en un mismo entorno genera un ecosistema donde conviven residentes, empresarios, trabajadores y visitantes nacionales e internacionales. Pero su dimensión no se midió únicamente en infraestructura.

Durante estos 15 años, Ciudad Cayalá ha contribuido a dinamizar sectores como la construcción, el comercio, la gastronomía, el turismo, la hotelería y los servicios, al tiempo que ha abierto oportunidades para marcas nacionales e internacionales, emprendedores, proveedores y empresas guatemaltecas.

default

Un modelo de ciudad

Uno de los principales diferenciadores de Ciudad Cayalá es su concepción bajo los principios del Nuevo Urbanismo, una corriente que promueve ciudades más humanas, caminables y conectadas, donde las distintas actividades de la vida cotidiana se integran en un mismo espacio.

Su arquitectura, plazas, calles y espacios públicos buscan favorecer la convivencia, la experiencia peatonal y el sentido de comunidad. El Nuevo Urbanismo también aporta orden y jerarquía a los espacios y edificios: una organización que facilita la orientación, armoniza el entorno y genera una sensación de bienestar que muchas veces percibimos de manera intuitiva, a través de una conexión profunda con el lugar. Porque el Nuevo Urbanismo no solo organiza la ciudad; también crea belleza, y la belleza le habla al alma humana. Así, Ciudad Cayalá ofrece espacios pensados para diferentes generaciones y públicos, donde las familias encuentran lugares de encuentro, recreación, gastronomía, cultura y entretenimiento, y donde residentes y visitantes pueden disfrutar de un entorno que integra múltiples experiencias.

Su propuesta urbanística ha obtenido importantes reconocimientos internacionales. En 2021, Estudio Urbano y Léon Krier recibieron el CNU Charter Award, otorgado por el Congress for the New Urbanism, en la categoría Neighborhood, District and Corridor, por el proyecto Paseo Cayalá. Asimismo, en 2016, Ciudad Cayalá fue reconocida con el Arthur Ross Award, del Institute of Classical Architecture & Art de Nueva York, en la categoría Civic Design.

Decisión y valentía

Ciudad Cayalá ha asumido la sostenibilidad como uno de los desafíos centrales de su evolución, incorporando la gestión ambiental en sus procesos operativos y promoviendo una cultura de responsabilidad compartida entre colaboradores, comercios, proveedores y visitantes.

A través de su Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 14001, iniciativas de educación ambiental, gestión de residuos, uso responsable de los recursos y programas de concientización, la organización busca fortalecer continuamente su desempeño ambiental.

Esta visión ha recibido importantes reconocimientos durante 2026. Ciudad Cayalá obtuvo el primer lugar en la categoría Medio Ambiente de los Premios AmCham Guatemala, el segundo lugar a nivel latinoamericano en la categoría ESG de los Premios CLICC, por su iniciativa «Creamos comunidades sostenibles», y un reconocimiento en los Taiwan Circular Economy Awards por su compromiso con la economía circular y el diseño de espacios amigables con el planeta.

A estos logros se suma su apuesta por fortalecer la responsabilidad social mediante iniciativas como Fundación Eco Social, su alianza con la Red de Empresarios Indígenas y el programa Échame una Pata, que amplían el alcance de su compromiso con las personas, las comunidades y el entorno.

La sostenibilidad no es una meta que se alcanza de un día para otro, sino una ruta de transformación permanente. Para Ciudad Cayalá, avanzar por ella implica tomar decisiones, asumir nuevos retos y tener la valentía de evolucionar para construir una ciudad cada vez más responsable.

default

Una nueva etapa de inversión y crecimiento

Ciudad Cayalá continúa diversificando su oferta y desarrollando proyectos que fortalecerán su propuesta residencial, comercial, hotelera y de entretenimiento. Entre las iniciativas más relevantes se encuentran la nueva Arena Gallo, la expansión de Ávalos de Cayalá y el fortalecimiento de su oferta hotelera, con el desarrollo del nuevo Marriott Guatemala City Cayalá, que complementará la presencia del AC Hotel.

Estas inversiones ampliarán las oportunidades para atraer visitantes, impulsar nuevas actividades comerciales, fortalecer el turismo y consolidar a Ciudad Cayalá como un destino para vivir, trabajar, invertir y disfrutar.

Su propuesta hotelera, gastronómica, corporativa y de entretenimiento también contribuye a proyectar a Guatemala ante visitantes internacionales, ofreciendo espacios que complementan la experiencia turística y de negocios en el país.

Con la mirada puesta en los próximos 15 años, Grupo Cayalá proyecta continuar ampliando su oferta, atrayendo nuevas inversiones, fortaleciendo su compromiso ambiental y desarrollando espacios que respondan a las necesidades de las futuras generaciones.

Porque Ciudad Cayalá es mucho más que un destino: es una demostración de lo que Guatemala puede lograr cuando existe visión, confianza, inversión y voluntad de construir a largo plazo. Una ciudad que ha crecido junto al país y que busca seguir siendo un referente de desarrollo, convivencia y sostenibilidad para toda la región.