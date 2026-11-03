De hombres para hombres en una noche para sentir, conectar y evolucionar

La velada se realizará en Infinia, AGEXPORT, zona 13 de la Ciudad de Guatemala, a partir de las 5:00 de la tarde, y reunirá a hombres interesados en reflexionar sobre sus experiencias, identificar desafíos personales y descubrir nuevas herramientas para su crecimiento.

La velada contará con la participación de cuatro invitados especiales: Paco Callejas, desde México; Pepe Ramírez, Juan Pablo Amado y Jorge Melgar, quienes compartirán sus historias de vida, aprendizajes y perspectivas sobre los retos que enfrentan los hombres. A través de sus experiencias, los asistentes podrán explorar temas relacionados con las emociones, los traumas, la superación personal y la importancia de construir relaciones más conscientes y saludables.

“Hombre Todoterreno es un programa que tenemos todos los martes en la ciudad capital, donde vienen los hombres a hablar cosas de hombres. El hombre no está acostumbrado a expresarse y es parte del proceso de integración y de responsabilidad emocional a largo plazo para que un hombre pueda estar bien, sea un hombre consciente. Aquí es un lugar seguro donde pueden venir a hablar de lo que están viviendo y de alguna manera cómo encarrilarlos desde un lugar de valores centrados, y para que Guatemala pueda eventualmente disminuir la violencia, la depresión en el hombre y el suicidio en él”, comentó Roberto Ramírez, cofundador de Hombres Todoterreno.

Más que una serie de conferencias, el evento busca convertirse en una oportunidad para cuestionar creencias, generar conexiones y reconocer que la verdadera fortaleza también implica aprender a pedir ayuda, expresar lo que sentimos y asumir responsabilidad por nuestro bienestar emocional.

Aunque el Dia Internacional del Hombre se conmemora cada 19 de noviembre, para muchas personas esta fecha todavía pasa desapercibida. Hombres Todoterreno quiere aprovechar esta ocasión para impulsar una conversación necesaria: ¿que significa ser hombre hoy y cómo podemos construir una masculinidad que nos permita vivir de manera más plena, consciente y auténtica?

Las entradas ya están a la venta en hombrestodoterreno.org a precio de Q395 (cena incluida), Preclo especial de preventa con Tarjetas Bi: Q333 (cena incluida).

La actividad contó con el patrocinio oficial de Banco Industrial y Toyota, empresas que se suman a esta iniciativa.

"En Banco Industrial creemos que cuidar la salud mental también es construir comunidad. Por eso nos sumamos a Hombre Entero, un espacio que invita a los hombres a mirarse con honestidad, a abrir la conversación y a crecer junto a otros. Los invitamos a vivir esta experiencia y a regalar la entrada a ese hombre importante en su vida", comentó Andrés Mayén, representante de Banco Industrial.

Con esta celebración, la comunidad busca dar mayor visibilidad a la importancia del bienestar emocional masculino y contribuir a romper los estigmas que todavía existen alrededor de la vulnerabilidad, la expresión de sentimientos y la búsqueda de apoyo.