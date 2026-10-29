De la experimentación con IA a la transformación empresarial

Esta edición propuso avanzar hacia una nueva etapa de la transformación empresarial, en la que las organizaciones sean capaces de integrar la IA en su operación, desarrollar nuevas capacidades y convertir la tecnología en productividad, innovación, mejores experiencias para sus clientes y ventajas competitivas.

El Microsoft Experience Day se realiza en Guatemala desde 2015 y, a lo largo de sus distintas ediciones, ha creado un espacio de actualización para acercar a los líderes empresariales y profesionales de la tecnología a las tendencias que están modificando la manera de trabajar y hacer negocios.

“La velocidad con la que está evolucionando la IA nos plantea un reto importante como líderes: no basta con conocer las nuevas herramientas, tenemos que comprender cómo incorporarlas responsablemente a nuestras organizaciones y convertirlas en mejores decisiones, productividad y oportunidades de crecimiento. Desde la AGG buscamos crear espacios que acerquen ese conocimiento tanto a los equipos técnicos como a quienes tienen la responsabilidad de dirigir las empresas”, señaló Luis Castañeda, gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala.

Una de las características del Microsoft Experience Day fue contar con dos agendas especializadas para públicos diferentes, pero complementarios dentro de las organizaciones.

La primera, dirigida a los equipos técnicos, con conversaciones profundas en lo que se necesita para llevar la IA a escala: desde la construcción de plataformas de inteligencia y la capacidad de actuación autónoma, hasta el desarrollo de agentes y el paso de las pruebas de concepto a entornos de producción.

Entre los temas tratados se encuentran “Construcción de la plataforma de inteligencia para la IA”, “Confianza a gran escala: asegurar la empresa con capacidad de actuación autónoma”, “De copilotos a agentes: diseñando la fuerza laboral de agentes” y “Paso de la IA a producción: cómo pasar de las pruebas de concepto al impacto empresarial”.

Y la segunda, la conversación se traslada al ámbito gerencial y empresarial, con énfasis en cómo convertir esas capacidades tecnológicas en decisiones, competitividad y valor para las organizaciones; con contenidos sobre “Cómo convertirse en una Empresa Frontera”, “Transformar la inteligencia en valor empresarial”, ”Reinventar la experiencia del cliente mediante IA y agentes”, y ”Pasar de la experimentación a la escala empresarial a través del liderazgo”.

Esta estructura responde a una realidad cada vez más evidente para las organizaciones: la transformación con IA no es únicamente un desafío tecnológico ni exclusivamente gerencial. Requiere que quienes desarrollan e implementan las soluciones y quienes definen la estrategia empresarial comprendan las posibilidades, los riesgos y el impacto que puede generar su adopción.

Con esta nueva edición, la AGG busca contribuir a que técnicos, gerentes y líderes empresariales mantengan sus conocimientos actualizados frente a una transformación que avanza rápidamente y que está cambiando la forma en que las empresas compiten, innovan y trabajan.