De los semilleros de Fundación Bi a los Juegos Olímpicos de la Juventud

La historia de Brithany comenzó cuando apenas tenía 4 años, creciendo en un entorno con condiciones difíciles y recursos limitados en la zona 7 capitalina, encontró un espacio seguro, de desarrollo y transformación social al ingresar a Fundación Olímpica Guatemalteca (Funog), que hoy forma parte de los programas de Fundación Bi.

Siguiendo los pasos de sus hermanas mayores, quienes ya practicaban gimnasia dentro del programa, la pequeña inició a entrenar sin imaginar que ese sería el punto de partida hacia la élite del deporte mundial juvenil.

Quienes la vieron crecer la recuerdan como una niña callada, observadora, con una sonrisa permanente que iluminaba cada entrenamiento y bastante inquieta.

Desde el primer día demostró una cualidad determinante en la gimnasia y era que no tenía miedo. Con una valentía natural y talento innato, afrontó desde muy pequeña la exigencia de los cuatro aparatos de gimnasia.

Su talento no tardó en llamar la atención de la Federación Nacional de Gimnasia de Guatemala, dando el salto de los semilleros de la Fundación hacia las filas de la Selección Nacional.

En 2019, con apenas 7 años, Brithany ya daba muestras de su potencial al conquistar cuatro primeros lugares en la Copa Quetzal. Un año más tarde, en agosto de 2020 y en medio de las complejidades por la pandemia, demostró que no había que la detuviera, siguió entrenando desde casa y obtuvo la medalla de bronce en el Virtual World Gymnastics.

Con el paso de los años, aquella niña se transformó en una atleta de alto rendimiento e integrante del Programa de Retención de Talento Deportivo (PRT) y empezó a conquistar medallas internacionales como el Campeonato Centroamericano de Gimnasia Artistica 2025 donde obtuvo 3 primeros lugares y 2 segundos lugares.

“La trayectoria de Brithany es el reflejo de por qué creemos en el deporte como una herramienta de transformación social. Ver a una niña que entró en nuestros programas a los 4 años, superar muchas barreras y llegar a unos Juegos Olímpicos de la Juventud nos llena de orgullo, Brithany le demuestra a toda la niñez y juventud que no existe obstáculo capaz de frenar un sueño cuando se respalda con oportunidades y valores”, explicó María José Paiz, Gerente General de Fundación Bi.

Este 8 de noviembre, cuando Brithany Soberanis se presente en su prueba en los Juegos Olímpicos de la Juventud, llevará los colores de Guatemala, la historia de su familia, el respaldo de quienes creyeron en ella y la certeza de que los sueños, cuando se trabajan con el corazón, se cumplen.