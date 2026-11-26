Para muchos guatemaltecos, el reto del dinero no es la falta de ganas de ahorrar, sino el desorden del día a día: entre gastos fijos, imprevistos y alcancías improvisadas, el pisto suele diluirse o quedarse “dormido” sin generar beneficios.

Nequi demuestra que los guatemaltecos ya tienen una cultura de ahorro y planificación cuando cuentan con las herramientas correctas y sin complicaciones. Con los Sobres, para darle un propósito organizado y separado al dinero, y los Cochitos, para metas de mediano y largo plazo.

Entre los nombres más comunes que los chapines usan para nombrar sus Sobres están “La Luz”, “La Renta” y “El Súper”; mientras que con sus Cochitos sueñan con: “La Moto”, “Bono 14” y “La Casa”. La cereza del pastel: el dinero que tienes en la cuenta de Nequi te genera ganancias todos los días.

“Nuestro compromiso va más allá de una tasa: queremos transformar la conversación sobre el dinero en el país y derribar la idea de que, para que el dinero rinda, hay que dejarlo amarrado. Los guatemaltecos ya son pilas organizando su pisto para la luz, la casa o la moto; lo que hicimos en Nequi fue darles el control remoto de sus finanzas y poner esa plata a trabajar para que amanezca con más saldo cada día. En Nequi no necesitas tener saldos grandes para obtener ganancias diarias. Aquí puedes acceder a los beneficios que antes han estado limitados y poco accesibles, por diferentes requisitos que piden los bancos tradicionales”, afirmó Valeria Maldonado, Country Manager de Nequi Guatemala.

El dinero que los usuarios tienen en Nequi genera una tasa de 8% de interés anual, con ganancias que te caen todos los días.

A diferencia de los productos de ahorro que exigen plazos fijos, montos mínimos o que penalizan los retiros anticipados, en Nequi:

Las ganancias caen todos los días: lo que generás hoy amanece reflejado en los movimientos en tu app cada mañana.

Tu plata nunca se congela: la tenés disponible 24/7 para usarla o retirarla cuando querás, sin perder las ganancias acumuladas.

Cero cobros ocultos: no necesitás saldo mínimo, no pagás por manejo de cuenta y retirás sin costo en más de 2,000 cajeros 5B y agentes bancarios alrededor de todo el país.

Seguridad y tranquilidad para los chapines

Nequi refuerza su compromiso con la inclusión financiera real en Guatemala al combinar la agilidad del ecosistema digital con la solidez, liquidez y respaldo institucional de Bam. Así, cada quetzal organizado y multiplicado dentro de la app está respaldado por los estándares de seguridad y la regulación del sistema bancario nacional.