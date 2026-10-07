De vuelta a San Cristóbal con amplio portafolio y accesorios

La nueva tienda ha sido concebida como un espacio cercano y accesible, donde los clientes podrán encontrar un amplio portafolio de pinturas y accesorios para diferentes tipos de proyectos, además de recibir asesoría para identificar las soluciones más adecuadas de acuerdo con sus necesidades y requerimientos.

“Esta nueva tienda representa una oportunidad para estar más cerca de nuestros clientes y de los profesionales que confían en nuestros productos. Queremos que encuentren no solo soluciones para sus proyectos, sino también un espacio donde puedan recibir asesoría. Estamos enfocados en brinda productos de alto desempeño, especializados para profesionales de distintos tipos de trabajos.”, comentó Francisco Chacón, gerente comercial de Pinturas Volcán.

En la nueva tienda de San Cristóbal, los profesionales también podrán formar parte del Club del Pintor, una iniciativa creada para reconocer y acompañar a quienes trabajan constantemente en proyectos de pintura, mantenimiento, acabados y construcción.

El Club reúne no solo a pintores, sino también a herreros, carpinteros, muralistas, tablayeseros, personal de mantenimiento y otros profesionales que encuentran en Pinturas Volcán soluciones para desarrollar su trabajo.

“Para darle un plus extra, tenemos el Club del Pintor, es donde premiamos estas recompras de forma bimensual dando distintos premios en productos de su línea de trabajo. También estamos lanzado nuestra Temporada de Mostrador, a partir de hoy hasta el 30 de enero 2027; la promoción consiste en la compra de 5 galones o una cubeta de pintura de nuestra línea premium Renzel y Acrivin, otorgamos el 40% de descuento y una giftcard de supermercado por un valor de Q70”, detalló Chacón.

A través de esta iniciativa, la marca busca construir una relación más cercana con estos profesionales, ofreciéndoles beneficios vinculados a sus compras y nuevas oportunidades para mantenerse conectados con Pinturas Volcán.

Con una trayectoria de más de un siglo, la marca continúa desarrollando soluciones para diferentes necesidades y aplicaciones, manteniendo como respaldo una filosofía que resume su compromiso con la calidad, la durabilidad y el rendimiento.