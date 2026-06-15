Deben prepararse para financiar y atraer capital

La intención de la agenda fue concreta, que cada dueño y CEO en la sala pudiera reflexionar sobre dónde está hoy su empresa frente a lo que requiere para financiar su próxima etapa de crecimiento, y sobre todo, tomar acción. Más que una conferencia, la Convención se posiciona como el espacio donde las oportunidades de inversión, las empresas en expansión y los actores clave del ecosistema financiero se encuentran para transformar conversaciones estratégicas en crecimiento tangible para las empresas y desarrollo para el país.

Uno de los mensajes centrales de la Convención fue directo a los dueños y CEOs en la sala: la forma en que muchas empresas llegaron hasta donde están hoy, no necesariamente las llevará a su siguiente etapa de crecimiento. La inteligencia artificial y el nearshoring están redefiniendo cómo las empresas compiten, crecen y se financian, y competir con mayor escala, abrir nuevos mercados y sostener planes de expansión más ambiciosos, exige una manera distinta de pensar el capital.

“Las empresas necesitan capital para crecer, pero también necesitan una estrategia clara sobre cómo estructurarlo y diversificarlo. El crecimiento se diseña: la visión del empresario marca el destino, la estrategia financiera construye el camino y la confianza permite que el capital llegue”, afirmó Ana Ulloa, fundadora de Zima Investments.

En los próximos cinco años, Guatemala requerirá al menos USD$14 mil millones de inversión en sectores estratégicos como energía, infraestructura, real estate, industria y retail. Esa cifra no es solo una necesidad de inversión: es una dimensión de oportunidad para el país y para las empresas que buscan crecer. Y la pregunta de fondo no es únicamente de dónde vendrá ese capital, sino qué tipo de capital desean atraer y si las empresas están preparadas para recibirlo.

Los inversionistas internacionales buscan mercados emergentes con estabilidad y potencial de crecimiento, y Guatemala atraviesa su mejor calificación crediticia desde 2002, cerca del grado de inversión. La Convención puso sobre la mesa el potencial del país para atraer inversión hacia sectores estratégicos como energía, infraestructura, logística, real estate institucional, industria y retail.

En ese contexto, los participantes coincidieron en la importancia de iniciativas regulatorias (como una ley de mercado de valores moderna) para que Guatemala pueda capitalizar plenamente esta oportunidad.

“Hoy las empresas necesitan mucho más que una transacción financiera. Necesitan una estrategia que integre capital, confianza, reputación y relaciones de largo plazo para crecer de manera sostenible”, comentó Ulloa.

Complementar, no sustituir

La banca ha sido (y seguirá siendo) un pilar fundamental del crecimiento empresarial en Guatemala y la región, pero los planes de expansión que hoy tienen las empresas exigen plazos más largos, estructuras más sofisticadas, acceso a distintos perfiles de inversionistas y mayor profundidad de capital. Mientras en economías como Estados Unidos una parte significativa del financiamiento empresarial proviene del mercado de capitales, en América Latina más del 80% sigue dependiendo de la banca tradicional. Diversificar no se trata de sustituir la banca ni el capital propio, sino de complementarlos.

Guatemala no necesita únicamente más capital, sino capital que eleve el estándar de sus empresas. El capital adecuado aporta beneficios financieros, pero también algo más poderoso: reputación y estándares internacionales que validan a las empresas, elevan su nivel y construyen confianza país.

Ese capital, en manos de empresarios con visión y empresas preparadas, significa crecimiento, desarrollo y prosperidad. Y llega cuando hay empresas preparadas, mercados conectados, información confiable y un ecosistema capaz de generar confianza. Porque el capital, venga del país o mercado que venga, siempre sigue a la confianza.