Vida Empresarial
Debuta en el mercado internacional de bonos
BAC International Bank realiza una emisión por USD$500 millones (Senior Unsecured Bond), a un plazo de 5 años con un cupón de 6.75%. La favorable acogida de la emisión reflejó la confianza de los inversionistas en la solidez financiera, el modelo de negocio y la gestión de riesgos de BAC.
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La emisión permitirá a BAC refinanciar a cinco años obligaciones de corto plazo provenientes de Multibank, mejorar su perfil de vencimientos y diversificar sus fuentes de fondeo.
BAC International Bank cuenta con calificaciones de grado de inversión de S&P Global Ratings y Fitch Ratings. Esta última elevó en septiembre de 2026 su calificación internacional de riesgo emisor de largo plazo a BBB-, con perspectiva estable.
BAC es el grupo financiero regional más grande de Centroamérica en términos consolidados y ocupa el primer lugar en cartera de crédito, depósitos y utilidad antes de impuestos.
A junio de 2026, el Grupo registró USD$46.900 millones en activos, USD$35.100 millones en depósitos y USD$4.700 millones en patrimonio, con un portafolio diversificado por país y tipo de negocio.