Decisiones diarias que generan impacto positivo

Con el respaldo de más de 40 marcas líderes en el país, esta campaña se realiza en septiembre, el mes del consumo sostenible, en el cual se busca facilitar el camino para que los guatemaltecos adopten un estilo de vida que genere triple valor: beneficios económicos personales, impacto social y cuidado del planeta.

"Queremos demostrar que nuestras decisiones cotidianas tienen el poder de generar un impacto positivo en el planeta. En BAC, facilitamos oportunidades y beneficios para que cada vez más personas puedan dar el paso hacia un estilo de vida responsable", manifestó Juan Maldonado, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala.

Aquí compartimos cuatro acciones concretas que pueden implementar desde ahora, apoyándose en aliados estratégicos:

1. Renueve su hogar con inteligencia energética. Cambiar a electrodomésticos de línea blanca eficiente, usar luminarias LED y sistemas de filtros de agua reduce drásticamente tu factura y tu huella de carbono. Gracias a aliados como Sears, Vivendo, Max, Novex, La Curacao, Samsung, (entre otros), adquirir tecnología amigable con el ambiente es ahora más fácil y accesible.

2. Transforme su forma de moverse. La movilidad sostenible ya forma parte del presente en Guatemala. Elegir bicicletas, scooters o vehículos híbridos y eléctricos es una forma de contribuir al cuidado del ambiente mientras disfrutas de una alternativa de transporte eficiente. BAC facilita el acceso a opciones que permiten avanzar hacia una movilidad más limpia de manera sencilla.

3. Viaje con propósito y responsabilidad. La próxima vez que planifique un viaje, elija hospedarse en hoteles con prácticas socialmente responsables y sellos ambientales. Establecimientos como Porta Hotel Antigua, Pensativo, Porta del Lago, Hotel Regis o El Principito’s Universe, garantizan que tu estadía contribuya a la protección del entorno y la cultura local.

4. Apoye la gastronomía local consciente. Disfrutar de un buen platillo también puede ser una acción positiva. Visite puntos turísticos de Sacatepéquez impulse el desarrollo de las comunidades. Elija restaurantes aliados como La Tasca Madrileña, Patio de la Primera, Entre Tierras, Las Antorchas, La Familia Pizzería, (entre otros), que operan buscando dejar una huella positiva en su región.

El cambio está en nuestras manos. Súmese a la iniciativa #PorAccionesQueSuman. Conozca todas las promociones, aliados estratégicos y promociones ingresando a g.bac.gt/PMesAPositivas26