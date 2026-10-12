Desde el Polo Norte hasta tu casa para decorar y celebrar la Navidad

Entre las principales novedades de esta temporada destaca la incorporación, por primera vez, de los perritos como protagonistas de la decoración navideña en la colección Holly Jolly. Esta propuesta celebra el vínculo especial entre las familias guatemaltecas y sus mascotas, integrándolas a los elementos decorativos que acompañan las celebraciones de fin de año.

“Estas cuatro colecciones, cada una con identidad y estilo propios, pero unidas por un mismo espíritu, son nuestra manera de decirle a cada familia guatemalteca que en CEMACO hay un lugar pensado para ellos, y que estamos comprometidos con ofrecerles productos de calidad para celebrar y vivir la Navidad a su manera, siempre dispuestos a acompañarlos en cada momento de esta emotiva época”, indicó Marco Ceballos, Supervisor de Temporadas en CEMACO.

Cada colección presenta una identidad propia

Holly Jolly: revive la Navidad tradicional con juguetes clásicos, personajes navideños y una paleta de colores rojo, verde y dorado que evoca la alegría y nostalgia de esta época.

Encanto Natural: se inspira en la riqueza de la naturaleza para crear un bosque encantado, incorporando elementos de flora y fauna, texturas naturales y una paleta de tonos verdes, tierra, dorados y acentos azules.

Polaris: transporta a los clientes a un mundo de paisajes invernales inspirado en el Polo Norte, con figuras de osos polares, pingüinos y otros animales, acompañadas de tonos azules, celestes, blancos y violetas.

Tierno Esplendor: presenta una propuesta inspirada en la espiritualidad de la Navidad, con ángeles en diferentes estilos, telas y materiales traslúcidos, en una paleta de tonos dorados, beige y neutros.

Las cuatro colecciones navideñas ya se encuentran disponibles en las tiendas físicas de CEMACO, en www.cemaco.com y este año, también a través de la nueva APP CEMACO, que se suma a los canales de compra de la marca para brindar a los clientes más opciones y comodidad durante esta temporada.