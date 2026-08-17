Desde Milán se vino un referente mundial de la belleza profesional

Fundada en Milán en 1945, FRAMESI nació con una fuerte especialización en coloración capilar y evolucionó hasta convertirse en una propuesta integral para el profesional de la belleza. En la década de los setenta, la marca impulsó el concepto “Total Look”, una visión que integró el cabello con la moda, el estilo y la imagen personal, colocando al estilista en un rol cada vez más creativo dentro de la industria.

Ahora, ese ADN italiano se refleja en soluciones diseñadas para acompañar la creatividad y técnica de los profesionales. Su portafolio comprende tres grandes áreas: coloración profesional, con líneas como Framcolor 2001 y Framcolor Pure Pigment Plus; tratamiento, a través de Morphosis, que incorpora activos botánicos y fórmulas con hasta 98 % de materias primas de origen vegetal; y styling y acabado, con propuestas como FOR-ME y BY™.

“En HYDRAPRO creemos que el crecimiento de la industria de la belleza empieza por brindar a los profesionales más herramientas para crear, innovar y seguir aprendiendo. La llegada de FRAMESI a Guatemala representa justamente eso: acercar una marca con 80 años de experiencia, innovación y educación a una comunidad de estilistas con muchísimo talento y potencial”, comentó Karla Alburez, gerente general y fundadora de HYDRAPRO e HYDRAPRO Academy en Guatemala.

La llegada de FRAMESI forma parte de la estrategia de HYDRAPRO de fortalecer su portafolio profesional y ofrecer a los estilistas guatemaltecos nuevas posibilidades para ampliar sus servicios y explorar tendencias, técnicas y tecnologías desarrolladas para el salón.

Más que sustituir las herramientas y conocimientos que los profesionales ya utilizan, la marca busca sumar nuevas posibilidades técnicas y creativas, especialmente en coloración, tratamiento y styling. Para salones y consumidores, esto significa también acceso en Guatemala a tecnología italiana especializada y nuevas alternativas dentro de un mercado de belleza cada vez más competitivo.

Uno de los principales diferenciadores de FRAMESI es precisamente su enfoque exclusivo en el canal profesional. La marca comercializa sus productos a través de estilistas profesionales y acompaña su oferta con una fuerte apuesta por la formación técnica, entendiendo la educación como un pilar de su propuesta de valor.

“Queremos que encuentren en FRAMESI no solo nuevos productos, sino nuevas posibilidades para llevar su trabajo al siguiente nivel”, añadió Alburez.

Educación para crecer junto al estilista

Con su llegada a Guatemala, FRAMESI busca ir más allá de poner nuevos productos en manos de los profesionales. Su visión contempla la capacitación constante como una herramienta para actualizar conocimientos, incorporar nuevas técnicas de aplicación y elevar el nivel técnico de la industria local.

La innovación también continúa marcando la evolución de la compañía. En 2026, FRAMESI obtuvo el premio a “Mejor Producto Capilar” en los Cosmoprof Awards por Morphosis Restructure Hair Leave-In Molecular Booster, después de 80 años de presencia en la industria profesional.

Con Guatemala como parte de su expansión, la visión de la marca es construir una relación de largo plazo con los profesionales del país y convertirse no solamente en un proveedor de productos, sino en un aliado para su crecimiento, actualización y creatividad detrás de la silla.