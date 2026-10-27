Diseñan soluciones innovadoras para fortalecer la inclusión financiera

El reto logró conectar el talento y el conocimiento académico con los desafíos reales que enfrentan las poblaciones locales. Generó un entorno de colaboración sin precedentes entre la academia, el sector privado, entidades de carácter intergubernamental e interinstitucional, y las comunidades, dirigido a promover la autonomía económica, el emprendimiento y la inclusión financiera, priorizando el empoderamiento económico de las mujeres guatemaltecas.

Fundación Bi actuó como entidad organizadora, mientras que TDM International y The New Business Alliance coordinaron la ejecución y brindaron el acompañamiento metodológico, diseñado para transformar ideas conceptuales en soluciones de alto impacto social enfocadas en impulsar la inclusión y educación financiera de las mujeres en Guatemala y reducir sus brechas de acceso a fuentes de financiamiento.

“Para nosotros la juventud forma un pilar esencial en el desarrollo en nuestro país, entendemos que ellos son los que pueden aportar nuevas ideas a nuestro propio sistema, y es por eso que los inculcamos con una metodología internacional de innovación, donde ellos ser certificaron”, manifestó María José Paiz, gerente general de Fundación Bi.

Se premiaron a las dos mejores iniciativas, para asegurar su continuidad en una segunda fase de implementación, recibiendo, el primer lugar un capital semilla de USD$1,000 y el segundo lugar de USD$700.

Los ganadores fueron: Think Forward, primer lugar; e Innovarianos, segundo lugar.

Adicionalmente, los participantes completaron un proceso formativo alineado con metodologías internacionales innovación, lo que les permitió obtener la certificación GIMI Nivel Catalizador de Innovación (Innovation Catalyst) otorgada por el Global Innovation Management Institute. Esta credencial internacional valida su experiencia, conocimientos y habilidades en la gestión de la innovación y agrega un gran valor a su perfil profesional.

El respaldo técnico estuvo a cargo de aliados técnicos y estratégicos como ONU Mujeres y los representantes de las diferentes mesas de trabajo que integran la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Asimismo, el talento provino de equipos multidisciplinarios de la Universidad Rafael Landívar (Campus Central), la Universidad Da Vinci (Campus Central y Occidente) y el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos (CUNORI).

El programa se desarrolló a través de una inmersión completa de 7 semanas que abarcó desde el lanzamiento y los talleres formativos, hasta el acercamiento al contexto comunitario, la validación de propuestas y la presentación ante un comité evaluador. El programa ejecutó la totalidad de la carga horaria (90 horas de formación y acompañamiento), desglosadas en:

6 horas de sesiones virtuales sincrónicas.

36 horas de sesiones presenciales regionales.

48 horas de seguimiento personalizado por equipo.

Como resultado de esta experiencia, cada equipo consolidó su propuesta en un Caso de Negocio formal (Business Case), demostrando la viabilidad técnica, financiera y social de sus modelos. Los equipos expusieron sus propuestas ante representantes del sector privado, la academia y diversas organizaciones de desarrollo.

El Reto Nacional de Innovación con Impacto Social demuestra cómo la sinergia interinstitucional puede generar propuestas sostenibles para problemas complejos, fortaleciendo los ecosistemas de desarrollo local y abriendo nuevas vías para la prosperidad de las familias en Guatemala.