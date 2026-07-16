Dos grandes inician una nueva etapa para el deporte guatemalteco

Más allá del fútbol, esta alianza busca generar experiencias, beneficios y nuevas oportunidades para los aficionados y clientes, fortaleciendo un vínculo que trasciende la cancha y contribuye a seguir promoviendo el bienestar a través del deporte.

En el segundo semestre del año, el banco realiza tres iniciativas que fortalecen el desarrollo del deporte en Guatemala: la alianza estratégica con el club albo, la presentación de los equipos que integran la familia Bantrab para el Torneo Apertura 2026 y el lanzamiento de CF Cantera BT, un proyecto orientado a la formación de nuevos talentos del fútbol nacional.

"En Bantrab creemos que el bienestar se construye desde diferentes ámbitos de la vida de las personas. El deporte es uno de ellos, porque fomenta valores, disciplina y oportunidades que trascienden la competencia. Hoy seguimos fortaleciendo una visión que continuará generando impacto positivo para Guatemala", expresó José Antonio Roca, gerente general de Bantrab.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el cumplimiento del sueño de Denix Pérez, un niño de 10 años originario de Chiquimula que enfrenta un tratamiento contra la leucemia linfoblástica y cuyo mayor anhelo era conocer a los jugadores de Comunicaciones FC y recibir una camisola oficial del club. Su historia recordó que el deporte también tiene la capacidad de inspirar esperanza y unir a las personas.

Bajo el concepto "El fútbol nos une", Bantrab reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte nacional y con un ecosistema que impulsa oportunidades, inspira a nuevas generaciones y fortalece el vínculo entre colaboradores, clientes, deportistas y aficionados.

Lanzamiento oficial

La CF Cantera BT, un equipo de Tercera División que se lanza oficialmente, impulsado por Seguros Bantrab y Bantrab, concebido como un proyecto formativo para desarrollar el talento joven. La iniciativa busca acompañar a futuros futbolistas en su crecimiento deportivo y personal, promoviendo valores como la excelencia, el trabajo en equipo, la disciplina y el compromiso, convencidos de que el deporte puede transformar vidas y abrir nuevas oportunidades.

"El reencuentro con Comunicaciones FC, el crecimiento de la familia Bantrab y el nacimiento de CF Cantera BT responden a una misma visión: seguir impulsando el bienestar de los guatemaltecos a través del deporte y generar oportunidades que trasciendan dentro y fuera de la cancha", afirmó Jesús Pineda, gerente de Clústeres Estratégicos de Bantrab.

Con este nuevo capítulo, Bantrab reafirma su compromiso de seguir generando bienestar para los guatemaltecos a través del deporte, creando alianzas, impulsando oportunidades y acompañando el desarrollo de quienes, dentro y fuera de la cancha, trabajan cada día por construir un mejor futuro.