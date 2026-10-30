El beat como homenaje a la creatividad en todas sus formas

En Perfumerías Fetiche se siente la estela enérgica que late como la música con The Creative Collection y en especial con la fragancia insignia del momento HALLOWEEN Man Pulse, que es inmersiva, rica en matices, llena de vida y que fue el centro de fiesta donde se hizo el lanzamiento oficial del Gran Bazar Fetiche del 22 de octubre al 22 de noviembre.

“Esta nueva Creative Collection celebra nuestra magia interior, es para el hombre que pulsa, que vibra y que crea. Al mismo tiempo estamos dando apertura a nuestro gran bazar, donde los visitantes podrán encontrar distintas alternativas de fragancias, entre ellas la nueva HALLOWEEN Man Pulse, maquillaje y productos de tratamiento de belleza”, comentó Viviana Sagastume, gerente de marca de Halloween Perfumes en Perfumería Fetiche.

HALLOWEEN Man Pulse Es un Eau de Parfum que conecta con el pulso emocional de la música, enlazándolo con la dimensión más íntima de tu esencia. Inspirada en la energía de la vida moderna, esta creación intensa y vibrante transmite la magia que llevas dentro, adaptándose con naturalidad a cada latido.

Familia olfativa: Oriental-Aromática Perfumista: Nelly Hachem-Ruiz

Notas de salida: Aceite de Romero, Pomelo, Aceite de Lavanda de Francia LMR

Notas de corazón: Aceite de Geranio, Aceite Completo de Ylang-Ylang LMR, Resina de Lábdano LMR

Notas de fondo: Resina de Benjuí, Caramelo Rubio, Musgo de Vainilla, Pachulí de Indonesia For Life LMR

La silueta verde metalizada del frasco de HALLOWEEN Man Pulse destaca en la parte frontal del estuche, contrastando con el papel poliéster de color plata y anticipando la fuerza inspiradora del perfume que esconde en su interior.

Al igual que el estuche, el icónico frasco de HALLOWEEN Man se transforma en una piel metálica que vibra con la música. Su acabado brillante evoca la banda sonora de las pistas nocturnas, donde cada destello es una nota y cada reflejo, un beat.

El color verde eléctrico nos transporta a una nueva naturaleza urbana, llena de energía y rebeldía. Es el verde de lo inesperado, del neón que emerge entre las sombras, de las emociones que se expresan sin filtros.