El equilibrio entre estética, funcionalidad y resistencia

Cada ambiente tiene características particulares: la sala debe proyectar amplitud, una cocina requiere superficies prácticas y fáciles de mantener, mientras que terrazas, patios y áreas exteriores demandan materiales capaces de resistir las condiciones del clima y el tránsito.

Bajo ese contexto, en la Feria de Pisos, la funcionalidad cobra especial importancia al seleccionar materiales para zonas de mayor actividad, la exposición a la humedad, el contacto con mascotas o niños y la frecuencia de limpieza son factores a considerar para la elección.

El porcelanato se mantiene como una de las opciones más versátiles para proyectos de interiores gracias a la variedad de diseños, formatos y acabados disponibles.

Las superficies inspiradas en mármol permiten crear ambientes elegantes, mientras que los tonos neutros aportan luminosidad y facilidad para combinar con diferentes elementos decorativos.

Entre las alternativas disponibles destacan:

Porcelanato Golden Calacatta pulido 60x120 cm: sus tonalidades y vetas ofrecen una apariencia elegante, ideal para salas, comedores y otros espacios interiores

Porcelanato mármol blanco 60x120 cm: una opción de tonalidad clara que aporta luminosidad y una sensación de amplitud.

Porcelanato mármol negro 60x60 cm: indicado para quienes buscan una propuesta de mayor contraste.

Porcelanato mármol azul 60x60 cm: una alternativa para incorporar color y una estética diferente en espacios interiores.

Porcelanato pulido beige vetas 60x60 cm: su diseño veteado permite crear ambientes equilibrados y fáciles de combinar.

Porcelanato blanco marmoleado 60x60 cm: se adapta a diferentes estilos decorativos y ayuda a mantener una apariencia luminosa.

Piso Ceiba café 51x51 cm: incorpora la apariencia de la madera en una tonalidad cálida que puede complementar salas, habitaciones, corredores y otros espacios donde se busca una atmósfera acogedora.

Panel decorativo de pared blanco SPC 122x244 cm: una propuesta limpia y contemporánea que puede integrarse en diferentes ambientes.

Panel SPC blanco vetas 2.44x1.22 m: incorpora textura visual y un acabado inspirado en las vetas de la madera.

Panel acústico MDF nogal 60x260 cm: combina el aspecto cálido del nogal, ideal para salas, estudios, habitaciones y áreas sociales.

Soluciones para cada espacio

La experiencia de los showrooms disponibles en las tiendas Zona Portales Zona 17 y Plaza Madero Roosevelt, los clientes podrán conocer los materiales, tocar texturas, comparar acabados y realizar combinaciones para visualizar distintas propuestas.

Los expertos estarán disponibles para orientar sobre las características. También pueden visitar las tiendas ubicadas en Rambla 10, Carretera a El Salvador y El Tinajón en Quetzaltenango, con horario de atención de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche, de domingo a domingo. Y también las compras están disponibles además a través de gt.epaenlinea.com, el centro de contacto o WhatsApp 2305-0100.