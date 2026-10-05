El modelo integral que transforma comunidades llega a 33 centros

Con 33 Centros Nútreme en funcionamiento, la organización marca un hito en el acceso de las familias a programas integrales de salud, nutrición y desarrollo en la primera infancia.

Este logro consolida el impacto del programa “Acompáñame a crecer”, implementado en alianza con el Ministerio de Educación y financiado a través de fondos privados, como un componente clave para acompañar a las familias durante la primera infancia (0 a 4 años), una etapa clave en el desarrollo de la niñez.

“Este logro evidencia que las alianzas público-privadas permiten implementar modelos integrales y sostenibles que sí generan resultados en la prevención de la desnutrición crónica infantil, llevando acompañamiento directo a las familias en una etapa clave del desarrollo de la niñez” expresó”, comentó Edna Lima de Morales, Fundadora de Puente.

Modelo integral

Estimulación temprana

Nutrición y monitoreo del crecimiento infantil

Saneamiento e higiene

Economía familiar

Actividades agropecuarias

Este enfoque integral permite generar cambios sostenibles en el hogar fortaleciendo capacidades y promoviendo mejores prácticas que impactan la salud, desarrollo y el bienestar de los niños.

Puente trabaja para prevenir la desnutrición crónica infantil mediante un enfoque integral que acompaña a las familias desde la primera infancia. A través de sus Centros Nútreme, fortalece capacidades en las comunidades para generar cambios sostenibles en la salud, nutrición y desarrollo de la niñez.

Actualmente, el programa también se implementa en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, ampliando su impacto en otras regiones del país.

“El caso de San José Poaquil demuestra que el trabajo constante, articulado y centrado en la comunidad sí genera resultados reales. Hoy, Puente posiciona su modelo como una solución efectiva, sostenible y replicable para combatir la desnutrición crónica infantil en Guatemala”, expresó Erick de León, Presidente de Puente.

Alianzas que hacen posible el cambio

La implementación del programa ha sido posible gracias al respaldo de aliados estratégicos y donantes comprometidos con el desarrollo del país. La apertura de los últimos ochos centros fue posible gracias a los fondos obtenidos a través del McDía Feliz 2025 de Mcdonald’s que contribuyó a ampliar el alcance del modelo.