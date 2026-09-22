El norte del país fortalece y amplia la oferta automotriz

Esta se convierte en la primera agencia de IVESA en la región norte del país, acercando a los clientes de Petén y localidades cercanas una oferta automotriz que combina distintas opciones de vehículos, asesoría especializada y atención personalizada.

La nueva agencia reúne las salas de exhibición Mazda y GWM, además de las áreas de venta y atención al cliente y una bodega de repuestos. En esta primera etapa, la operación estará enfocada en la comercialización de vehículos, asesoría especializada, pruebas de manejo y venta de repuestos.

“La apertura de nuestra agencia en Petén representa mucho más que la llegada de dos marcas a una nueva región. Es un paso importante para IVESA porque nos permite estar más cerca de nuestros clientes y cumplir con nuestro propósito de llevar nuestros productos, servicios y respaldo a más guatemaltecos. Petén tiene un enorme potencial y creemos que contar con Mazda y GWM en la zona nos permitirá construir relaciones de largo plazo con los clientes de la región norte”, afirmó Rodolfo Redondo, Gerente General de GWM – IVESA Motors.

Los visitantes podrán conocer el portafolio de Mazda y GWM, que incluye modelos de ambas marcas para diferentes estilos de vida y necesidades: los sedanes Mazda 2 y Mazda 3, y las SUV Mazda CX-30, CX-60 y CX-90, además del Pickup Mazda BT-50; y de GWM, las SUV Haval Jolion, H6 y M6, disponibles en versiones a gasolina e híbridas (HEV), las pickups POER y Wingle, y los SUV todoterreno TANK 300 HEV y TANK 500 HEV. Esta variedad permite atender diferentes necesidades de movilidad, desde el uso personal y familiar hasta actividades comerciales, productivas y de trabajo.

Mazda llega a Petén con el respaldo de una trayectoria que la ha posicionado por su propuesta de diseño, tecnología y una filosofía enfocada en crear una conexión especial entre el conductor y su vehículo. A través de IVESA, los clientes de la región podrán conocer el portafolio de la marca, recibir asesoría especializada, realizar pruebas de manejo y encontrar opciones que respondan a sus diferentes necesidades de movilidad.

Como parte de su llegada a Petén, Mazda cuenta ahora con garantía Extendida, brindando a sus clientes mayor tranquilidad y confianza para disfrutar de su vehículo. Esta iniciativa se suma al compromiso de IVESA de acompañar a los propietarios Mazda y fortalecer la experiencia de la marca en Guatemala.

Como respaldo a la calidad de su manufactura, GWM ofrece una garantía de 6 años, brindando mayor confianza a sus clientes. Su portafolio integra las familias de HAVAL, TANK, POER Y WINGLE, con alternativas que responden a diferentes estilos de vida y necesidades de movilidad, desde SUV para uso personal y familiar hasta pickups y vehículos todoterreno para actividades comerciales, productivas y de trabajo.

De esta manera, la apertura de la agencia de Mazda y GWM en San Benito marca un nuevo paso en la expansión de IVESA en Guatemala y reafirma su compromiso de estar cada vez más cerca de los guatemaltecos. La llegada de Petén no representa únicamente la apertura de un nuevo punto de venta, sino la oportunidad de acercar dos marcas con propuestas distintas y complementarias a los clientes de la región norte, respaldada por la experiencia y trayectoria de IVESA.