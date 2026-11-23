El lanzamiento tuvo lugar en Meykos Plaza Muxbal, una de las 15 farmacias de la ciudad capital que iniciará con este concepto, donde la mujer vivirá una experiencia de salud y belleza, práctica, donde puedan probar el maquillaje, recibir asesoría, y donde se disfrute la experiencia de compra, que no sea compromiso, que no sea una obligación, que sea gozar la visita.

“La alianza con L'Oreal, la marca de belleza más grande del mundo, para nosotros en Meykos es de mucho honor y respeto, buscamos dar juntos puntos de venta especializados con tendencias globales para enriquecer la experiencia de compra. Ahora hemos terminado de preparar a las 15 farmacias en la capital y luego vamos al interior del país esperando estar en las 80 médicos en los siguientes 3 a 6 meses”, manifestó Niels Erichsen, Director Comercial y de Mercadeo para Meykos y Cruz Verde en Guatemala.

La innovación detrás de una mirada colosal

Una mirada que impacta comienza con unas pestañas que lo tienen todo: volumen, definición y un acabado impecable. Sin embargo, conseguir unas pestañas visiblemente más grandes sin exceso de producto ni grumos sigue siendo uno de los grandes retos de las consumidoras. Para responder a esta necesidad, y como parte de su compromiso continuo por ofrecer las tendencias más innovadoras de maquillaje, Maybelline New York presenta la nueva máscara de pestañas Colossal Bubble.

Colossal Bubble llega para fortalecer el portafolio de máscaras de volumen de Maybelline New York con una propuesta diferenciada: una combinación de cepillo y fórmula diseñada para responder a una necesidad concreta de las consumidoras: conseguir más volumen sin sacrificar la apariencia de unas pestañas limpias y definidas.

Esta innovación se suma a un universo en el que la conversación sobre las pestañas continúa creciendo. Los contenidos relacionados con las máscaras de pestañas y el maquillaje de ojos se han convertido en protagonistas de las plataformas digitales, impulsando nuevas formas de descubrir, probar y compartir productos de belleza.

Colossal Bubble apuesta por una propuesta que combina tecnología y desempeño para conseguir unas pestañas con un volumen colosal. Su fórmula ligera y modulable permite construir el resultado deseado, mientras que su innovador cepillo tipo peine engrosador, con cerdas de corte profundo, ayuda a inflar las pestañas desde la raíz hasta las puntas.

“Esta alianza estratégica representa demasiado para L'Oréal porque nosotros desde la División de Consumo Masivo, Meykos y Cruz Verde llega justamente para apalancar esa estrategia de democratizar la belleza, con este gran proyecto que estamos inaugurando, vamos a empezar con una apertura masiva de puntos de venta donde la consumidora podrá encontrar los productos de las 3 grandes firmas que nos representan, que son Loréal París, Maybelline y Garnier”, indicó Sebastián Vargas Isaza, Gerente Regional de Ventas para L'Oréal Consumo Masivo de Centroamérica.

Puedes encontrar la nueva Colossal Bubble en Meykosmética, presente en seis sucursales de Farmacias Meykos: Muxbal, Américas, Miraflores, Próceres (zona 10), Vista Hermosa (zona 15) y Periférico (zona 11). Próximamente, Meykosmética abrirá también en las sucursales de Naranjo Mall, Plaza Magdalena (Cobán) y Pradera Chiquimula. Empieza a lucir unas pestañas al estilo Colossal.