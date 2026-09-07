El protector de la energía celular para una piel más suave y radiante

La nueva generación de productos personalizados para el cuidado de la piel para la longevidad de Lancôme, ya se encuentra en Perfumerías Fetiche, para atacar las causas profundas de los signos visibles del envejecimiento.

Impulsada por la Ciencia de la Longevidad Integrativa, una plataforma científica propietaria desarrollada con más de 20 años de investigación sobre la longevidad. Inspirada en la medicina regenerativa y la ciencia de la regeneración cutánea, se dirige a las causas profundas del envejecimiento: fatiga celular, inflamación y ralentización metabólica, contribuyendo tanto a signos visibles como invisibles del envejecimiento.

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Anticipe The Cream es una crema de longevidad diseñada para piel joven o en la primera etapa de envejecimiento. Es adecuado para mujeres de edad temprana menor de 35 años. Ayuda a preservar la juventud de la piel, retrasar la aparición de líneas finas y favorecer la longevidad de la piel manteniendo la energía celular y la hidratación, un paso esencial en cualquier rutina proactiva de cuidado de la piel durante la longevidad.

Intercept The Serum está formulado para pieles que presentan signos visibles de envejecimiento. Impulsado por el Compuesto™ Intercept, aumenta la resiliencia celular y optimiza la función de la piel, acciones clave para la longevidad y la reducción de arrugas. Es adecuado para mujeres de mediana edad con piel visible y biológica entre 35 y 55 años.

Intercept The Cream es una crema facial de alto rendimiento diseñada para ayudar a mantener una piel con aspecto juvenil a lo largo del tiempo. Ayuda a identificar signos visibles como arrugas, pérdida de firmeza y resplandor. La fórmula apoya la función de la barrera cutánea y ayuda a proteger contra el estrés oxidativo (factores clave que contribuyen a la apariencia de signos de envejecimiento) mientras ayuda a mantener una piel suave, resistente y cómoda.

Reset The Cream está diseñada para la piel que muestra signos avanzados de envejecimiento. Es adecuado para mujeres de edad madura con piel visible y con edad biológica superior a 55 años. Actuando como un elemento esencial para el cuidado de la piel durante la longevidad, ayuda a restablecer la función cutánea combatiendo las células dañadas y reavivando la actividad celular, mejorando la densidad y firmeza, y reduciendo visiblemente las arrugas, ideal para restaurar la juventud.

Absolue Longevity MD: Skincare de longevidad avanzada

El primer cuidado personalizado de longevidad proactivo, para revertir la edad biológica visible de tu piel, en cada etapa de la vida. Está formulado con Mitopure®, una forma de Urolitina-A de alta pureza; un postbiótico ampliamente reconocido en el campo de la longevidad