Vida Empresarial
El proyecto residencial de Zona 18 entra en su fase final de comercialización
Vías San Rafael consolidado como la opción residencial favorita del sector, desarrollado por la inmobiliaria Milésimo, ha entrado en su etapa final de venta con la disponibilidad de últimas unidades para entrega inmediata, por lo que se realizará el Open House el 24 y 25 de octubre.
Durante el evento de puertas abiertas, los visitantes podrán precalificar y asegurar su apartamento de 2 y 1 habitación con una reserva de únicamente Q500. Adicionalmente, según las promociones vigentes, quienes reserven sus últimas unidades podrán optar a atractivos beneficios comerciales que incluyen equipamiento como muebles de cocina o electrodomésticos.
Con precios de venta competitivos y opciones de enganche fraccionado, el proyecto ofrece cuotas mensuales similares o menores a un alquiler convencional.
Una de las características más innovadoras del complejo es su diseño enfocado en la movilidad inteligente y económica, ya que cuenta con parqueo exclusivo para motocicletas. Además, destaca por sus acabados, su entorno seguro y completo que incluye seguridad 24/7 así como, garita de control.
Los residentes podrán disfrutar de amenidades diseñadas para la vida moderna: gimnasio equipado, estaciones de trabajo (coworking), cancha deportiva, salón social para eventos, áreas verdes con juegos infantiles, espacio amigable para mascotas (pet-friendly) y locales comerciales internos de conveniencia.
Milésimo invita a visitar la sala de ventas, ubicada directamente dentro del edificio en Zona 18, para conocer los apartamentos modelo listos para estrenar y aprovechar las condiciones especiales de cierre de proyecto. Para más detalles sobre las promociones, visite el portal oficial de Vías San Rafael.